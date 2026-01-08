Delcy Rodríguez defiende abrirse al negocio con EEUU pese a la "mancha" del ataque

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido abrir las relaciones comerciales con Estados Unidos a pesar de la "mancha" que supone el ataque perpetrado el pasado día 3 por el ejército norteamericano, con la posterior captura de Nicolás Maduro, actualmente en prisión en Nueva York.

Un día después de que el presidente Trump anunciase una primera transacción de petróleo entre Estados Unidos y Venezuela de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, y de que confirmase que será su administración la que ingrese el importe generado por la venta y la que decida su destino, Delcy Rodríguez ha pasado por alto este asunto y ha decidido poner en valor la actividad económica generada en su país.

"Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como las debe tener con Asia, con África, con Oriente Próximo, con Europa", ha sostenido durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional para el período 2026-2031.

En esta línea, ha incidido en que "no es extraordinario ni irregular" que Washington y Caracas mantengan acuerdos, como ya existen en la actualidad en otros ámbitos. "El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en ocho países, y de ese porcentaje el 27% tiene como destino Estados Unidos", ha asegurado, aunque ha admitido que la "agresión" cometida el pasado fin de semana deja "una mancha" en las relaciones entre ambos Estados.

En días pasados, Trump había amenazado a la presidenta con que pagaría "un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro" si decidía oponerse a su plan para Venezuela. Hoy mismo, en una entrevista concedida al diario The New York Times, ha sostenido que mantendrá el control del país caribeño durante un "largo" período de tiempo.