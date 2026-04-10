Estados Unidos reanudará los ataques a Irán si no hay acuerdo en 24 horas

Estados Unidos reanudará los ataques contra Irán si las inminentes conversaciones de Islamabad, previstas para mañana, no arrojan resultados concretos en un plazo aproximado de 24 horas.

En medio de la exigencia de Teherán para que Israel cese sus ataques sobre Líbano como condición previa para sentarse a la mesa, Trump ha advertido de que su ejército se está reabasteciendo con "las mejores armas jamás creadas" y las empleará si "no hay acuerdo" con la república islámica.

"Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos de forma muy eficaz", ha avisado el presidente norteamericano tras declarar un plazo aproximado de 24 horas para ver los resultados de este próximo diálogo. "Lo sabremos en unas 24 horas. Pronto lo sabremos", ha declarado al New York Post.

No obstante, poco después, en sus redes sociales Trump ha instado a la parte iraní a reiniciar el diálogo, no sin admitir que Teherán tiene en su mano una poderosa baza como es su control sobre el estrecho de Ormuz.

"Parece que no se dan cuenta de que no tienen cartas que jugar más allá de una extorsión global a corto plazo a través del uso de vías de tránsito internacionales. La única razón por la que siguen vivos es para negociar", ha añadido.