Irán no negociará con Estados Unidos hasta que cesen los ataques sobre Líbano

Irán condiciona su presencia en la mesa de negociaciones convocada para mañana en Islamabad entre las delegaciones de Washington y Teherán a que cesen los bombardeos de Israel sobre Líbano.

De hecho, fuentes citadas por las agencias de noticias iraníes Fars y Tasnim, las negociaciones se encuentran ahora mismo "suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos" y detenga los bombardeos sobre el país mediterráneo.

Y es que pocas horas después de que el primer ministro de Pakistán publicase el acuerdo al que Estados Unidos e Irán llegaron in extremis, que incluía una pausa en las operaciones militares en Líbano, Netanyahu optó por desmentir ese escrito y lanzar lo que definió como su "mayor ataque" contra este país: más de 250 muertos y más de mil heridos lo atestiguan. Y, mientras tanto, el número dos de Trump secundó la versión de Israel y atribuyó el texto difundido por Shehbaz Sharif a "un malentendido", al tiempo que consideró que sería "una tontería" renunciar a la búsqueda de un acuerdo por esa masacre.

A la espera de que se aclaren las posiciones, el gobierno pakistaní ha pedido a sus ciudadanos que recen por el éxito de las negociaciones ante el riesgo de suspensión.

Desde Israel, por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército ha declarado que sus tropas continúan "en estado de guerra", con Líbano como su "principal" frente de combate. "Nuestra misión es clara: seguir agravando el daño y debilitando a Hezbolá", ha zanjado.

A las acusaciones de que Israel está contraviniendo lo pactado para el alto el fuego se suma la denuncia de Kuwait de que Irán ha atacado con drones "varias instalaciones vitales" en el interior del país. De este modo, se añade a las críticas ya efectuadas contra la república islámica durante la jornada de ayer —la primera tras el acuerdo— por varios países del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, además del reino kuwaití.