Irán traslada a EEUU una propuesta de nueve puntos para cerrar la guerra en 30 días

Irán ha trasladado a Estados Unidos a través de los países mediadores una propuesta de nueve puntos para poner fin a la guerra en un plazo de 30 días.

Según la agencia iraní Tasnim, el documento plantea una salida más rápida que el alto el fuego de dos meses propuesto por Washington y sitúa en el centro de la negociación la retirada militar estadounidense del entorno de Irán, el levantamiento de sanciones y un nuevo marco para el estrecho de Ormuz.

Así, Teherán reclama garantías de no agresión, el fin del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, la liberación de sus activos congelados y el pago de indemnizaciones. Y, junto con ello, incluye el fin de los ataques en Líbano por parte de Israel.

Contactos

El movimiento iraní llega en un momento de intensa actividad diplomática. Su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha mantenido contactos con varios de sus homólogos, entre ellos los de Italia, Francia, Japón y Corea del Sur, en un intento de reforzar la posición de Teherán y proyectar la iniciativa como una vía negociada para desescalar el conflicto.

Según el relato de la república islámica, Araqchi habría reprochado a los países europeos haber mantenido un enfoque “poco constructivo” sobre el programa nuclear iraní, toda vez que —asegura— sus fines son "absolutamente pacíficos".

"En lugar de insistir en ese enfoque, deberían condenar explícitamente la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán y responsabilizarlos de sus graves violaciones del derecho internacional humanitario", ha defendido el representante iraní.