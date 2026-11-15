Estonia anuncia el cierre de su frontera con Rusia a partir de diciembre por un presunto sabotaje

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, ha dado orden de organizar el cierre de la frontera con Rusia a partir del 1 de diciembre, en respuesta a un intento de sabotaje contra la empresa militar estonia Threod que Tallin atribuye a Moscú.

"Si Rusia continúa con sus operaciones híbridas en Estonia, y sabemos que los servicios secretos rusos utilizan los pasos fronterizos para influir en la población, debemos estar preparados para reducir nuestros riesgos", ha afirmado Michal.

"Cerrar la frontera disminuiría la amenaza para el pueblo estonio y enviaría un mensaje claro de que atacar la industria de defensa y las capacidades de defensa de Estonia es inaceptable", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Interior estonio ha explicado que su país "ya ha restringido significativamente el tráfico hacia y desde Rusia" en los pasos fronterizos, pero ahora lo que se plantea es un cierre total del tráfico peatonal y para vehículos.

Así pues, los residentes estonios que hayan viajado a Rusia podrán regresar al país en las próximas dos semanas, el mismo periodo con el que cuentan losnconductores de vehículos comerciales que hayan cruzado la frontera.

En la noche del sábado, el edificio de la empresa de la industria de defensa Threod Systems en Viimsi fue atacado por orden del servicio de inteligencia ruso con la intención de provocar una explosión e incendiarlo. Por esos hechos fueron detenidos ocho sospechosos, todos ellos residentes letones, y no hubo víctimas ni daños a la capacidad de producción y distribución de la empresa, según la versión de las autoridades.