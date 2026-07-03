Airbus España impulsa la Formación Profesional especializada con el lanzamiento de la 'Aerospace Academy'

El responsable de Formación Profesional y Selección de RRHH para Producción de Airbus España, Diego Yuste, en la Cámara de Comercio de España

Airbus España acaba de presentar la 'Aerospace Academy', un proyecto estratégico con el que pretende reforzar la Formación Profesional especializada y contribuir a la preparación de los perfiles técnicos que necesita la industria aeronáutica para afrontar sus retos presentes y futuros.

La iniciativa se dio a conocer durante una jornada celebrada en la Cámara de Comercio de España, en la que participaron representantes del ámbito empresarial y educativo, entre ellos el presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura.

El proyecto contempla la creación de un instituto de Formación Profesional reglada con un modelo modular y flexible, orientado a ofrecer una formación altamente especializada en aquellas competencias que demanda el sector aeronáutico, especialmente en áreas relacionadas con la fabricación y los materiales empleados en la construcción de aeronaves.

Durante el acto, la directora de Formación, Empleo y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España, María Tosca, destacó que esta propuesta busca adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas, facilitando una respuesta más ágil a la demanda de profesionales cualificados.

Por su parte, el director de Recursos Humanos de Airbus España y responsable del proyecto, Antonio Lasaga, recordó que la aviación comercial atraviesa una etapa de crecimiento tras la recuperación del sector y señaló que la compañía ha incorporado en los últimos años a 2.500 profesionales procedentes de universidades y programas de Formación Profesional Dual.

Lasaga explicó que este escenario representa un importante desafío para toda la cadena de suministro, que necesita incorporar talento especializado para cubrir perfiles técnicos esenciales en la fabricación aeronáutica.

En la clausura del encuentro, el presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, defendió el papel de las empresas como agentes clave para adaptar la formación de los futuros profesionales a las necesidades de la industria y garantizar la competitividad del sector.

Asimismo, el director general de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), César Ramos, calificó la Aerospace Academy como un ejemplo de colaboración entre empresa y formación, destacando el creciente protagonismo de la Formación Profesional para dar respuesta a las demandas de los sectores de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio.