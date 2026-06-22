Italia se abre a incorporar a Alemania a su proyecto de avión de combate

Lorenzo Mariani, consejero delegado de la empresa italiana de defensa Leonardo, ha abierto la puerta a que Alemania se incorpore en el programa de aviones de combate de nueva generación que está llevando a cabo junto con Reino Unido y Japón, ahora que ha fracasado el proyecto en el que se había embarcado junto con Francia y España.

En concreto, el nuevo CEO de Leonardo ha apuntado, en declaraciones a Financial Times, que la inclusión de Berlín en esta iniciativa supondría, de inicio, retrasar el proyecto, pero que aportaría beneficios a largo plazo.

"Si se quisiera incorporar ahora a un nuevo país, con los mismos derechos que los otros tres, sería algo disruptivo, pero los beneficios a largo plazo son evidentes", ha sostenido el directivo transalpino, consciente de que el reparto de tareas entre los tres países involucrados fue fruto de "unas difíciles negociaciones".

No obstante, no ha perdido de vista que tanto Leonardo como la británica BAE Systems ya habían colaborado —con éxito— con la división de Airbus con sede en Alemania para desarrollar el proyecto del Eurofighter Typhoon.

Acuerdo Francia-Alemania

En paralelo, Alemania y Francia han notificado un acuerdo sobre las condiciones de estrategia y gobernanza de la firma de defensa KNDS, bajo el que ambos gobiernos contarán con una participación del 40%.

La "ambición compartida" es convertir a esta empresa en "líder europea y mundial" del sector de la defensa, así como reforzar la soberanía industrial, tecnológica y militar de ambos países "a través de la innovación constante". Con este nuevo pacto, por tanto, buscan ampliar su cooperación en uno de los sectores en auge en los últimos años y fortalecer la cadena de suministro europea.

En un contexto marcado por la previsible salida a Bolsa de la compañía en los próximos meses, el ejecutivo galo reducirá su participación en la empresa —contaba con el 50%— y lo mismo harán los inversores alemanes que poseían la otra mitad.

"Celebramos el acuerdo alcanzado entre Francia y Alemania, que respalda la visión de KNDS de fortalecer su posición como líder paneuropeo en defensa terrestre, con fuertes raíces en ambos países. Confirma la importancia estratégica de KNDS para la capacidad de defensa, la base industrial y la soberanía tecnológica de Europa", ha afirmado el consejero delegado de la firma, Jean-Paul Alary.