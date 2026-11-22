Aunque el término correcto es Diputación permanente y no tanto Consejo permanente, para la ocasión tan extraordinaria que vivimos y dilucidamos, por mor de las elecciones, este órgano previsto para los periodos entre legislaturas o con las Cortes disueltas -como es el caso- encaja mejor la denominación de “Conejo permanente”. Real y sinceramente es un auténtico “Conejo”, sacado de la chistera, para provecho de Sánchez al comprometerse a más de 39.600 millones de gasto público para financiar sus promesas electorales desde Moncloa. Este incremento supone elevar el desembolso de las Administraciones en torno a un 5,2%, más fondos para las Autonomías y 4,5% los salarios de empleados públicos, según el propio Gobierno. ¿Por qué no lo hizo en periodo ordinario? Y todo este aumento, sin la base documental presupuestaria en toda la legislatura, ¿qué les parece? Hay que decir sí, pero el “Conejo presupuestario” puede reventar nuestra vida económica en un futuro cercano. Sánchez en su esencia, habiendo comprado la legislatura y, llegada la campaña electoral, saca conejos de la chistera.

Sí, utilizando dinero que no es de él. Porque sabiendo que lo tiene muy crudo para repetir, y más tras el varapalo que le infringió Feijóo en el debate, las chisteras están y van estar hasta que tenga que soltar el Gobierno. Seguro que a partir del 29-N dejará de bailar. Bailó incluso con los cadáveres calientes, y se lo recordaron: “¿Si hubiese muerto un familiar en los accidentes, también se podría a bailar a las 48 horas?”

Hubo debate, tras una incubación expectante

Hubo debate, tras una incubación expectante. No creía mucha gente que Sánchez, tras su derrota en 2023, no aprendiera la lección, y sobre todo con más experiencia de gobierno. ¡Pero no! Yo diagnostiqué, tras acabar el debate, “la incomparecencia de Sánchez y, para pedir perdón, mejor, más decente y oportuno, haberlo hecho en su momento y no ahora”. Pedir perdón, hasta en tres ocasiones, al verse acorralado no es una carta de presentación para continuar en la presidencia. Un presidente no debe recurrir a la victimización. Sánchez no compareció en el debate ni como presidente ni como candidato.

También llamó mi atención, y no fui el único, la manera de Feijóo de comunicar el estado de corrupción del sanchismo. Esa advertencia: “Si hay niños viendo el debate se deberían poner los dos rombos, porque el Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas, contratación de prostitutas, portero de puticlub acabara de consejero de Renfe”. Fue aquí cuando Sánchez pidió perdón una de las veces. No es para estar narrando “los tomas y dacas” del debate, que a mi modesto entender diagnostiqué de “incomparecencia de Sánchez”.

Hay que escoger las compañías…

Pero el auténtico “Conejo” de chistera había sucedido horas antes del comienzo del debate, a través de su socio preferente de legislatura, Puigdemont. Si “Roma no paga traidores”, ya que la deslealtad no recibe premio ni honor, sino desprecio y castigo a la hora de la verdad, con el fin de que en época electoral se visualice quién es quién, Puigdemont no solo reniega e insulta al que invistió, propiciando un gobierno Frankenstein, al calificar a Sánchez de “persona amoral” y decir: “Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España”. Un auténtico “Conejo” sacado de la chistera del catalán, que significó el comienzo del noqueado de Sánchez y le llevó a estar ausente -incomparecencia- del debate. Hay que escoger las compañías… Quien siembra vientos recoge tempestades. Y estas acostumbran a aparecer en el momento más inoportuno. ¡En fin! Uno convenció, Feijóo. Otro no apareció, Sánchez; pero cuidado con los conejos de su chistera, a los que recurrirá.