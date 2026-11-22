La IA ya ha llegado como un sunami para cambiar nuestras vidas. Pero la IA también necesita capacidad de cálculo, y cada vez mayor. Eso significa unidades de proceso de datos enormes y semiconductores avanzados. Transistores cada vez más pequeños. La cantidad de recursos informáticos utilizados en los procesos de entrenamiento de IA está aumentando de forma exponencial, con un tiempo de duplicación de 3,4 meses (en comparación, la “ley de Moore”, cuando se enunció, tenía un periodo de duplicación de 2 años).

En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, observó que el número de transistores que podía integrarse en un circuito estaba creciendo de forma exponencial. Inicialmente, lo que se popularizó como “ley de Moore”, establecía que cada año, aproximadamente, se duplicaba el número de transistores que podían “meterse” en un circuito integrado. La formulación de esta ley ha pasado por diversas predicciones y en la actualidad estamos muy por encima de esa cantidad.

El primer transistor fue construido en 1947 en los laboratorios Bell, en Estados Unidos

El primer transistor fue construido en 1947 en los laboratorios Bell, en Estados Unidos, por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, y medía casi dos centímetros de largo (aunque la parte electrónica era de pocos milímetros). Este hito de la historia de la computación les fue reconocido en 1956 con el Premio Nobel de Física. Hoy, en una superficie de un milímetro cuadrado, caben millones de transistores. Y esto es gracias a la reducción del tamaño de fabricación de los semiconductores que en la actualidad es de unos pocos nanómetros. La evolución en la reducción del tamaño en la que somos capaces de fabricar un semiconductor se choca de frente con el tamaño del átomo. Ya no podemos reducir más el tamaño. Y esto nos lleva a la computación cuántica.

La computación cuántica manipula los datos de una manera muy distinta a la computación clásica. Mientras que un ordenador tradicional se basa en bits (que operan en estados binarios estrictos de 0 o 1), un ordenador cuántico utiliza qubits (bits cuánticos), cuya naturaleza física les permite procesar un volumen masivo de información de forma simultánea. Los qubits son extremadamente delicados y cualquier mínimo cambio de temperatura, una vibración o una interferencia electromagnética destruye su estado cuántico y arruina el cálculo.

Y para que todo funcione se necesitan temperaturas criogénicas

Hoy en día, el mayor reto es garantizar la estabilidad de los qubits. Y aquí vuelve a intervenir la Ciencia de Materiales: se necesita un silicio de extremada pureza, cristales de diamante dopados con tierras raras, películas delgadas superconductoras, materiales monocristalinos o metales refractarios de alta pureza (como el tantalio y el niobio) para minimizar drásticamente las pérdidas dieléctricas superficiales. Y para que todo funcione se necesitan temperaturas criogénicas, por lo que el diseño de materiales tan complejos requiere de una optimización por termodinámica computacional además de aleaciones complejas que las soporten. Todo esto ya puede hacerse, con un coste muy elevado y casi a escala de laboratorio. Ahora necesitamos escalarlo, si realmente queremos sostener la tecnología que hay detrás de la IA.