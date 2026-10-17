Esade y Amazon se unen para preparar a futuros profesionales ante la transformación digital y la IA

Esade y AWS se unen para preparar a los líderes del futuro ante la transformación digital y la IA

Esade y Amazon Web Services impulsarán conjuntamente iniciativas de formación, investigación e innovación de cara a mejorar la preparación de profesionales, directivos, estudiantes, docentes e investigadores ante la transformación digital y el avance de la inteligencia artificial.

Se trata de una alianza estratégica que se articulará en torno a cinco ámbitos: transformación digital y tecnologías cloud, investigación y transferencia de conocimiento, estrategia del dato y analítica avanzada, IA e innovación y formación ejecutiva y cualificación profesional.

Esta apuesta se justifica en que "la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que las organizaciones compiten, innovan y crean valor", según la directora general de AWS para Iberia, Suzana Curic, para quien "el verdadero diferencial está en las personas que lideran y en su capacidad para tomar decisiones estratégicas con criterio y responsabilidad". Es por ello que el acuerdo con Esade persigue "contribuir a que los directivos, profesionales y estudiantes en España cuenten con las competencias, los marcos de referencia y la experiencia práctica necesarios para convertir la IA en una palanca real de transformación".

"Nuestra apuesta es integrar la IA de forma transversal en la actividad académica, desde un modelo educativo que combine capacidades tecnológicas, pensamiento crítico y criterio humano", ha añadido el director general de Esade, Daniel Traça, que destaca que esta colaboración con Amazon permitirá "incorporar nuevas herramientas y aprendizajes a la investigación y la oferta formativa". "Para que nuestros estudiantes y participantes comprendan las posibilidades y los límites de la IA y puedan utilizarla de forma estratégica y responsable", ha explicado.

La IA, reto de liderazgo

En el marco del acuerdo, Amazon Web Services y Esade explorarán el desarrollo conjunto del AI CEO Circle, una comunidad de acceso por invitación dirigida a máximos responsables empresariales que afrontan el reto de convertir la inteligencia artificial en una palanca estratégica para sus organizaciones.

La iniciativa ofrecerá un espacio de intercambio entre pares para compartir experiencias, contrastar decisiones y abordar cuestiones como la cultura organizativa, el liderazgo y el talento, la aplicación de la IA al negocio y los mecanismos necesarios para su gobernanza y supervisión.

Esade aportará su rigor académico y experiencia en formación directiva, mientras que AWS contribuirá con conocimiento tecnológico, casos empresariales, metodologías de innovación y acceso a especialistas.

Nuevas experiencias

Además, la institución académica ha apuntado que la colaboración con AWS permitirá ampliar el enfoqe transversal que Esade aplica a todo lo relacionado con la IA en el aprendizaje, tanto para alumnos como para el profesorado y hasta las metodologías.

A partir de ahora, Amazon añadirá tecnologías, especialistas, casos empresariales y entornos de experimentación, así como recursos formativos y certificaciones profesionales que enriquecerán los estudios: prácticas, hackatones, mentorías o iniciativas de empleabilidad relacionadas con las tecnologías cloud y la IA complementarán las actividades ya incluidas.