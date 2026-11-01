Esade e Icade ofrecen los mejores másters MBA presenciales de España

El Full Time MBA de Esade en Barcelona y el máster universitario en dirección de empresas de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, ambos presenciales, han sido elegidos como los dos mejores de España, mientras el podio lo completa el MBA Online Project Management del Instituto Europeo de Posgrado.

Son datos del ranking anual elaborado desde 2010 por PortalMBA.es, que se basa en la percepción de más de 50.000 alumnos.

Con la creciente variedad de programas MBA disponibles en España, contar con un ranking actualizado resulta fundamental para orientar a los futuros alumnos, facilitar la comparación entre escuelas de negocio y ayudarles a elegir la formación más adecuada para impulsar su carrera profesional", ha explicado Pablo Fernández, director comercial del Ranking PortalMBA.

En todo caso, en paralelo a la comparativa general, ofrece también un ranking específico para cada una de las ocho categorías en las que están divididos estos másteres: para recién licenciados, para profesionales con experiencia laboral, orientados al trabajo en empresas con un perfil internacional, por áreas concretas...