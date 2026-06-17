Lanzan MagiX, el nuevo máster europeo para impulsar la IA en el sector público

El proyecto europeo AI4Gov-X ha lanzado oficialmente MagiX (Master in Artificial Intelligence, Governance Innovation and Digital Transformation), un máster de especialización orientado a formar a funcionarios, responsables políticos y profesionales del sector público para liderar la transformación digital y la adopción responsable de la inteligencia artificial en las administraciones públicas europeas.

El máster, que ahora abre su primera edición, estará impartido por el Politécnico de Milán en colaboración con varias universidades y escuelas de negocio europeas. Entre las instituciones que forman parte están la Universidad Politécnica de Madrid, IE Business School, ESSEC Business School, Delft University of Technology, Vrije Universiteit Brussel, Universidad de Bolonia, University of Rijeka o Estonian Business School.

Esta iniciativa, que ofrece formación flexible y online, ha sido diseñada para la formación de profesionales capaces de trabajar en el sector público o en colaboración con él utilizando soluciones de IA alineadas con los valores democráticos. Se trata, por tanto, de favorecer una gestión pública más innovadora, eficiente y preparada para afrontar los desafíos de la era digital.

Así pues, combina formación especializada en IA ética y aplicada a los servicios públicos, en gobernanza digital y gestión estratégica de datos, en interoperabilidad y en innovación pública, así como actividades presenciales y de networking. El coste de la matrícula es de 3.000 euros, y cuenta con posibilidades de financiación de hasta 5.000 euros.