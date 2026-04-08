Expertos se reunirán en Bilbao para analizar el impacto de la IA en la formación de juristas

Expertos de toda Europa se reunirán la semana próxima en la conferencia anual de la Asociación Europea de Facultades de Derecho (ELFA) para analizar como la tecnología y la IA están transformando la formación de los futuros juristas. La cumbre tendrá lugar en el campus de Bilbao de la Universidad de Deusto los días 16 y 17 de abril.

Bajo el título “Inteligencia artificial y educación jurídica: Explorando el impacto de la IA en la educación y las profesiones jurídicas”, la edición de este año se centrará en cuestiones relacionadas con el aprendizaje jurídico, acuerdos interuniversitarios, innovación educativa y colaboración académica. La conferencia inaugural será impartida por Ricardo Devis, experto en IA generativa.

Entre los expertos que acudirán a esta cita de Bilbao se encuentran líderes académicos internacionales como María Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, presidenta del European Law Institute; Leo P. Martinez, decano y profesor emérito de la cátedra Albert Abramson en UC Law San Francisco; y Alexandre Pacheco da Silva, profesor de Derecho en la Escuela de Derecho de São Paulo (FGV Direito SP) en Brasil y responsable del Centro de Enseñanza e Investigación en Innovación (CEPI/CERI). También estarán presentes representantes de la Fédération des Barreaux d'Europe (FBE).

Presidencia de la ELFA

La Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto ostenta la presidencia de ELFA durante el ejercicio 2025-2026. La facultad se incorporó a esta red académica en el curso 2014-2015 y, desde entonces, ha mantenido un compromiso activo con sus objetivos de excelencia y cooperación interuniversitaria.

ELFA convoca anualmente un premio a la mejor tesis doctoral en derecho europeo. La organización colabora con otras asociaciones como la Southeastern Association of Law Schools (SEALS), la Association of American Law Schools (AALS), el European Law Institute (ELI), la Law Schools Global League (LSGL), la European Network of Clinical Education (ENCLE), la Association of Law Teachers (ALT), la Academia Internacional de Derecho Comparada y la asociación de estudiantes ELSA.