La Fundación de las Cámaras de Comercio de España en Argentina clausuró una jornada de formación en emprendimiento

La Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España celebró en el municipio argentino de San Vicente la clausura de un programa internacional de formación de formadores en emprendimiento, asesoramiento y apoyo a la creación de empresas.

El programa, fruto de la colaboración entre la Fundación INCYDE y el municipio se desarrolló a lo largo de una semana, y contó con la participación de más de 50 profesionales y emprendedores, bajo la premisa de fortalecer el ecosistema empresarial local y el pequeño comercio.

Un formador dando una clase a los asistentes | INCYDE

Durante el acto de clausura, el intendente del municipio, Nicolás Mantegazza, afirmó que "ha sido una semana intensa en la que emprendedores y pequeños comerciantes se han formado con nuevas herramientas de aplicación real para mejorar sus negocios. Esto permite a nuestro municipio desarrollar un plan de desarrollo económico local que genere empleo y crecimiento”.

Por su parte, el director general de la Fundación INCYDE, Javier Collado, aseguró que "desde la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España impulsamos la formación como palanca de desarrollo económico, con una clara vocación internacional. Nuestra presencia en cinco continentes, especialmente en Latinoamérica, nos permite trasladar conocimiento y acompañar a emprendedores en distintos contextos, contribuyendo al crecimiento del tejido empresarial y a la generación de oportunidades”.

Asistentes a la clausura | INCYDE

A través de una metodología basada en el aprendizaje práctico (“learning by doing”), los participantes han trabajado en el desarrollo de planes de negocio, marketing digital, innovación y financiación, abordando de manera integral los retos actuales del pequeño comercio y su adaptación a entornos cada vez más digitalizados.