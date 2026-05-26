IE University acoge el primer encuentro internacional sobre bienestar corporativo, liderazgo y futuro

IE University ha acogido el primer Wellbeing at Work Europe Summit en Madrid, uno de los principales encuentros internacionales sobre bienestar corporativo, liderazgo y futuro del trabajo, que ha reunido a diversos expertos del sector en la capital de España.

El encuentro ha servido para evidenciar la coincidencia entre los participantes sobre que el bienestar de los empleados se ha consolidado como un eje estratégico para impulsar el compromiso y la productividad de la empresa. Y, es más, uno de los mensajes centrales ha sido el "creciente agotamiento" dentro de las organizaciones, así como su impacto directo en la atracción y fidelización del talento.

A este respecto, en una jornada que han contado con la participación de organizaciones internacionales y de empresas como Microsoft, Heineken, Indra, Globant o VASS, los expertos han señalado que el "capital cognitivo" es ya "un activo estratégico" para las compañías dado el contexto de transformación que estamos viviendo.

Tanto es así que el CEO de Wellbeing at Work, Mark Rix, ha puesto sobre la mesa cómo las organizaciones "más innovadoras" están incorporando el bienestar en sus sistemas de gestión empresarial y recursos humanos, de modo que estos parámetros pasan a formar parte "esencial" de la gestión del desempeño, compromiso y las métricas de productividad.

Por su parte, la directora académica del Centro de Salud y Bienestar de la IE University y coorganizadora del Summit, Lisa Bevill, ha apelado a abordar el bienestar desde una "perspectiva integral", a fin de "conectar cuerpo, mente y propósito".