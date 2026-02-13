Casi medio centenar de investigadores y universitarios completarán su formación en EE.UU.

Un total de 49 graduados universitarios y jóvenes investigadores andaluces han podido completar su formación académica y científica en destacadas universidades y centros de investigación de Estados Unidos gracias a una inversión global de 2,14 millones de euros en el periodo 2022-2026.

Las ayudas, enmarcadas en el programa de movilidad Fulbright, permiten cursar estudios de máster o realizar estancias de investigación predoctoral y posdoctoral en algunas de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. La duración de las becas oscila entre seis y doce meses en el caso de estancias predoctorales y entre uno y dos años para estudios de máster.

Los beneficiarios proceden de las universidades públicas andaluzas y presentan perfiles de alta cualificación en ámbitos muy diversos, como ciencias de la salud, biomedicina, biotecnología, ingeniería, humanidades, ciencias sociales, filosofía, traducción o estudios medioambientales. La selección se realiza conforme a los criterios de excelencia establecidos por la Fundación Fulbright y exige, entre otros requisitos, un nivel acreditado de inglés.

Entre los destinos académicos se encuentran universidades de referencia internacional como Harvard, California (Berkeley, San Diego, Irvine o Santa Bárbara), Cornell, Chicago, Nueva York o Johns Hopkins, todas ellas situadas en los principales rankings globales.

De los 49 participantes, 38 han desarrollado estancias de investigación predoctoral, tres han cursado programas completos de doctorado y ocho han realizado estudios de máster. Cuarenta fueron seleccionados entre 2022 y 2025, mientras que nueve se encuentran actualmente en fase de selección en la convocatoria correspondiente a 2026. Del total invertido, 1,65 millones se ejecutaron en los cuatro primeros ejercicios y para este año se ha consignado una dotación inicial de 486.000 euros.

Estas becas se conciben como una inversión estratégica para promover la excelencia, el liderazgo y la internacionalización del talento andaluz, así como para reforzar la integración del sistema universitario e investigador en redes internacionales de conocimiento. La experiencia adquirida por los beneficiarios revierte posteriormente en el ámbito académico y productivo, fortaleciendo grupos de investigación, fomentando la cooperación internacional y favoreciendo la transferencia de conocimiento.

El programa se desarrolla a través de la colaboración entre la Fundación Fulbright y la Junta de Andalucía, que financia estas ayudas como parte de su política pública en materia de universidad e I+D+I.