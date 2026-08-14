Navantia ofrece 131 plazas para titulados superiores en Cartagena, Ferrol, Madrid y la Bahía de Cádiz

Acto de puesta de quilla de la séptima corbeta para Arabia Saudí en el astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz)

Navantia mantiene abiertas 131 vacantes para titulados superiores en sus centros de la Bahía de Cádiz, Cartagena, la Ría de Ferrol y Madrid. La convocatoria busca reforzar las plantillas de la compañía ante el aumento de la actividad y las necesidades de sus actuales programas.

La distribución de las plazas es de 46 puestos en la Bahía de Cádiz, 12 en Cartagena, 51 en la Ría de Ferrol y 22 en Madrid. Las candidaturas pueden presentarse hasta el 15 de septiembre a las 12:00 horas a través del Portal de Empleo de Navantia.

En la Bahía de Cádiz, las 46 plazas se reparten entre San Fernando, con 31 puestos; Puerto Real, con 11, y Cádiz, con 4. Se buscan principalmente titulados en ingeniería y perfiles vinculados a la gestión económica.

En Cartagena, las 12 vacantes están relacionadas principalmente con el Negocio de Submarinos. Entre los perfiles solicitados figuran especialistas en ciberseguridad industrial, seguridad digital, Cloud y DevOps, arquitectura de datos, sistemas logísticos inteligentes, materiales, control y simulación, gestión de programas y producción.

La oferta también incluye puestos relacionados con tecnologías del hidrógeno, Medicina del Trabajo y áreas científicas como matemáticas y física.

La Ría de Ferrol concentra 51 de las vacantes. En este caso, Navantia busca titulados superiores con al menos cuatro años de experiencia, principalmente para los negocios de Fragatas y Buques de Intervención, Reparaciones y Sistemas.

Por su parte, Madrid cuenta con 22 plazas, de las que 15 corresponden a perfiles junior y 7 a puestos senior. Las ofertas abarcan ingeniería naval, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica, informática y telecomunicaciones, además de puestos de gestión económica y empresarial.

Según Navantia, las nuevas incorporaciones permitirán reforzar capacidades vinculadas al diseño, construcción, integración y sostenimiento de sistemas navales de alta complejidad.

Los candidatos deberán consultar los requisitos de cada puesto y completar la inscripción junto con la documentación solicitada antes del 15 de septiembre a las 12:00 horas.