La Unión Europea presenta su aplicación de verificación de edad y avisa: "Ya no hay excusa para proteger a menores"

La Comisión Europea ha presentado este miércoles la nueva aplicación europea para verificar la edad de los usuarios que acceden a redes sociales, con el objetivo de comprobar que las plataformas respetan los límites de acceso de los menores. Se trata de una herramienta gratuita que estará "muy pronto" disponible, por lo que Bruselas ha advertido a las compañías de que ya no tendrán excusas para cumplir la legislación en materia de protección del menor.

"Las plataformas pueden confiar fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad, así que ya no hay excusas. Europa ofrece una solución gratuita y fácil de usar que puede proteger a nuestros hijos de contenido dañino e ilegal", ha señalado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

El objetivo es que la herramienta esté disponible "muy pronto" para los usuarios, con la vista puesta en que el acceso esté garantizado en todos los Estados miembro a más tardar en diciembre de este año.

Por el momento, siete países ya prueban la aplicación dentro de un programa piloto: Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España e Irlanda.

A falta de conocer los detalles técnicos, la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, ha asegurado que el sistema garantiza la protección de datos, permitiendo a los usuarios mantener "el control pleno de su información" sin necesidad de que las plataformas escaneen documentos o rostros.

Sin edad mínima común

A nivel europeo, la Comisión analiza posibles medidas para limitar el acceso de menores a redes sociales, aunque por ahora se muestra reticente a fijar una edad mínima común en toda la UE por su complejidad técnica y legal.

En marzo se creó un grupo de trabajo para desarrollar un enfoque europeo "sólido y realista", cuyas conclusiones se esperan antes del verano.

La nueva herramienta se inspira en el éxito del certificado COVID, que permitió a millones de europeos acreditar su identidad durante la pandemia. Ahora, el objetivo es disponer de una plataforma capaz de verificar la edad real de los usuarios en redes sociales desde cualquier dispositivo.

Las plataformas deberán contar antes de final de año con un sistema de verificación de edad y, aunque no estarán obligadas a usar esta aplicación, sí deberán demostrar que sus alternativas ofrecen garantías equivalentes y cumplen la normativa europea.