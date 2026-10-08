El renacimiento nuclear de Canadá llega a las universidades

La apuesta de Canadá por la energía nuclear empieza a trasladarse también a las aulas. Con el objetivo de reforzar la formación de ingenieros en la materia que acompañen la expansión del sector, la Politécnica de Montreal pondrá en marcha una nueva cátedra destinada a preparar a los profesionales que necesitarán las centrales y los pequeños reactores modulares.

En concreto, la institución pretende recuperar y asegurar la continuidad de un conocimiento que Canadá desarrolló durante décadas, pero que se ha debilitado con la jubilación de buena parte de la generación que lideró el sector.

La cátedra centrará sus trabajos en la producción de energía, especialmente en los pequeños reactores modulares. También abarcará la seguridad nuclear, la protección frente a la radiación, la gestión de residuos y el desmantelamiento de instalaciones.

En este campo, Polytechnique Montréal parte de una posición singular. Lleva más de cincuenta años formando especialistas y conserva el único reactor nuclear operativo de Quebec. Esta pequeña instalación de investigación, inaugurada en 1976, no produce electricidad: se utiliza para la enseñanza y para analizar materiales, minerales, tejidos biológicos y muestras ambientales.

Financiación

La cátedra contará inicialmente con una financiación inicial de unos 63.000 euros anuales durante cinco años, si bien está previsto que reciba más aportaciones de socios externos.

Por el momento, se ha dado ya a conocer que la empresa de ingeniería AtkinsRéalis, a través de su filial nuclear, Candu Energy, aportará unos 627.000 euros.