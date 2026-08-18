Encontrar una educación española fuera de España es una de las prioridades de muchas familias que residen en el extranjero. En Abu Dhabi, esta posibilidad la ofrece The Spanish School of Abu Dhabi, el único colegio español de Emiratos Árabes Unidos homologado por el Ministerio de Educación de España.

El centro ya ha abierto oficialmente el periodo de matrícula para el curso 2026-2027, una oportunidad para las familias que buscan mantener una formación vinculada al sistema educativo español sin renunciar al entorno internacional de Emiratos.

Una educación trilingüe en Abu Dhabi

Uno de los principales elementos diferenciadores de The Spanish School of Abu Dhabi es su modelo educativo trilingüe, que combina español, inglés y árabe.

El colegio desarrolla su enseñanza siguiendo el currículo oficial español y ofrece escolarización continua desde Pre-Kindergarten hasta 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). De este modo, los alumnos pueden desarrollar su trayectoria académica dentro de un modelo educativo español mientras adquieren competencias lingüísticas en un contexto internacional.

La combinación de las tres lenguas busca proporcionar a los estudiantes herramientas para desenvolverse tanto en el ámbito académico como en una sociedad cada vez más globalizada.

Atención personalizada para cada alumno

El proyecto educativo del centro también pone el foco en el acompañamiento individualizado. La escuela apuesta por conocer las características y necesidades de cada estudiante para favorecer tanto su evolución académica como su desarrollo personal.

Dentro de este planteamiento se incluye la atención a las necesidades educativas especiales, con el objetivo de ofrecer una respuesta adaptada a los diferentes perfiles de alumnos.

La filosofía del colegio se basa en crear un entorno familiar, en el que cada estudiante sea conocido, valorado y acompañado durante las distintas etapas de su formación.

Matrícula abierta para el curso 2026-2027

Con el proceso de admisión ya abierto, The Spanish School of Abu Dhabi anima a las familias interesadas a solicitar información y concertar una visita al centro para conocer de primera mano sus instalaciones, modelo educativo y proceso de admisión.

La apertura de las matrículas permite a las familias comenzar con antelación los trámites para asegurar una plaza de cara al próximo curso.

Bajo el lema «El futuro empieza hoy», el colegio presenta su propuesta educativa como una combinación entre la tradición académica española y las oportunidades que ofrece un entorno internacional como Abu Dhabi.

Para las familias españolas y de otras nacionalidades que buscan una educación basada en el sistema educativo español en Emiratos Árabes Unidos, The Spanish School of Abu Dhabi se presenta así como una opción singular: un colegio español homologado en el país que incorpora además el aprendizaje del inglés y el árabe dentro de su proyecto educativo.