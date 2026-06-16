Emiratos, Singapur y Nueva Zelanda lideran la carrera global por captar grandes patrimonios

La movilidad de las grandes fortunas se está convirtiendo en una nueva forma de competencia económica entre países. Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Nueva Zelanda aparecen entre los destinos que ganan atractivo para los patrimonios internacionales, mientras Reino Unido, Alemania, Francia y Corea del Sur enfrentan una presión creciente por cambios fiscales, incertidumbre regulatoria y pérdida de competitividad frente a otros mercados.

Es una de las principales conclusiones del último informe elaborado por la firma internacional Henley & Partners, especializada en residencia y ciudadanía por inversión, sobre la movilidad de las grandes fortunas. Con un modelo que mide doce aspectos, como el atractivo del sistema fiscal, la calidad democrática, el nivel de vida, la estabilidad geopolítica, la seguridad jurídica o los programas de residencia y ciudadanía, el objetivo no pasa solo por medir cuánta riqueza entra o sale de cada país, sino su posición estructural en la competencia global para atraer inversores, empresarios y familias internacionales.

De hecho, los autores del informe sostienen que la mudanza de los grandes patrimonios se relaciona más con estrategias de diversificación que con otro tipo de decisiones vitales: hasta tal punto, que en los cinco primeros meses de este año, Henley & Partners recibió solicitudes de 86 nacionalidades distintas para 47 programas de migración por inversión. Además, apunta que casi un tercio de los solicitantes ya vivía fuera de su país de origen; un dato que refleja hasta qué punto las familias de alto patrimonio están organizando su vida, sus negocios y su fiscalidad en varias jurisdicciones.

Con todo, en el caso de Emiratos, a pesar de obtener la puntuación más alta del informe, la tensión regional de los últimos meses está llevando a empresarios, inversores y familias internacionales instaladas en el golfo Pérsico a reforzar sus alternativas en Europa, Asia-Pacífico, el Caribe, África y América, aunque ello no implique necesariamente abandonar el país.

Dentro del mapa europeo, la competición por captar grandes patrimonios. Italia aparece como uno de los casos más destacados, apoyada en su régimen de tributación fija para nuevos residentes, y Grecia también gana atractivo tras la retirada de Portugal y España del programa de golden visa. Suiza, por su parte, refuerza su perfil tradicional como destino de estabilidad, preservación de capital y protección patrimonial en un contexto de gran incertidumbre geopolítica. La otra cara la ofrecen Reino Unido, Alemania y Francia, que el informe sitúa entre las jurisdicciones bajo presión: cambios fiscales, debates sobre impuestos al patrimonio o incertidumbre regulatoria alejan estos países del radar de la riqueza móvil.

Otra paradoja que queda de manifiesto con el estudio de Henley & Partners es la de Estados Unidos. Si bien el país sigue siendo el mayor mercado privado de riqueza y el principal motor de creación de capital, también es el mayor origen de demanda para planificación internacional de residencia y ciudadanía. Casi la mitad se dirige a programas europeos y más de una cuarta parte mira hacia América Latina y el Caribe.

Precisamente en el Cono Sur destacan Uruguay, Panamá y Costa Rica como jurisdicciones atractivas para inversores que buscan residencia flexible, relativa estabilidad y una fiscalidad competitiva; muy por encima de países como Brasil, que experimenta más presión estructural para retener patrimonios móviles.

Por último, dentro del continente asiático, Singapur sale reforzado gracias a su estabilidad política o la profundidad de sus mercados de capitales; aunque Hong Kong también sigue consolidando su atractivo. China e India, a pesar de ser generadoras de nueva riqueza, presentan complejidades que sitúan a ambos gigantes lejos de las opciones preferidas. Corea del Sur, afectada por la gran competencia de otros destinos más flexibles, también aparece entre las jurisdicciones más presionadas.