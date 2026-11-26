La Universidad de Murcia ha abierto la convocatoria del Programa Golondrina 2026/2027, una iniciativa impulsada junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para facilitar estancias académicas a personas murcianas y descendientes de murcianos residentes en Europa o América.

La convocatoria ofrece un total de seis ayudas destinadas a cursar estudios de Grado durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2026/2027. Las estancias se desarrollarán entre el 20 de enero y el 30 de junio de 2027 en la Universidad de Murcia.

Las ayudas incluyen el billete de avión de ida y vuelta, una aportación económica de 600 euros mensuales para alojamiento y manutención, la exención del pago de matrícula y de las tasas académicas y administrativas, así como cobertura de seguro médico. Además, las personas beneficiarias recibirán apoyo para la búsqueda de alojamiento y orientación académica, y podrán participar en las actividades sociales y culturales organizadas por la institución universitaria.

Entre los requisitos para optar a estas ayudas figuran haber nacido en la Región de Murcia o ser descendiente de una persona nacida en ella, residir habitualmente fuera de la comunidad autónoma y estar matriculado en estudios universitarios, con al menos 60 créditos ECTS superados o su equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 29 de noviembre de 2026. Las personas interesadas deberán realizar la inscripción a través de la plataforma de programas para estudiantes extranjeros de la Universidad de Murcia, seleccionando el apartado Europa o América Latina, según su lugar de residencia, y el Programa Golondrina.

Una vez cumplimentada la solicitud, será necesario enviar un único correo electrónico a americalatina@um.es adjuntando en un solo archivo PDF la solicitud firmada y toda la documentación requerida.

Las bases completas y el resto de la información sobre la convocatoria pueden consultarse en la web del Programa Glondrina de la Universidad de Murcia.