Murcia pone en marcha una Escuela de Jóvenes Diplomáticos para formar a universitarios en relaciones internacionales

La Región de Murcia contará con una Escuela de Jóvenes Diplomáticos impulsada por el Gobierno autonómico y la Universidad de Murcia (UMU) para acercar las relaciones internacionales a los universitarios y fomentar la incorporación del talento joven a la proyección exterior de la comunidad.

El programa ofrecerá un máximo de 30 plazas para estudiantes de la UMU de entre 18 y 25 años, que serán seleccionados atendiendo a su expediente académico, una carta de motivación y una entrevista personal. El itinerario formativo se prolongará hasta abril de 2027 y combinará sesiones mensuales, talleres, simulaciones prácticas y un programa de mentorías.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre la Dirección General de Acción Exterior y Emergencias y The Open Faculty, centro universitario adscrito a la Universidad de Murcia y especializado en grados oficiales de Turismo y Relaciones Internacionales.

Durante la presentación de esta primera edición, el director general de Acción Exterior y Emergencias, Juan José Almela, destacó la importancia de impulsar propuestas que permitan a los estudiantes conocer el funcionamiento de las instituciones internacionales y desarrollar habilidades de negociación, comunicación y análisis.

En este sentido, defendió la necesidad de "impulsar nuevas iniciativas que favorecen que los alumnos se formen más en el funcionamiento de las instituciones internacionales y en desarrollar habilidades de negociación, comunicación y análisis".

Almela recordó que las decisiones adoptadas en el ámbito internacional tienen repercusiones directas sobre la actividad empresarial, la investigación y las oportunidades laborales. Por ello, consideró fundamental preparar a universitarios capaces de comprender el contexto global, negociar y establecer alianzas para defender los intereses regionales y aprovechar nuevas oportunidades. "La Región de Murcia necesita jóvenes que comprendan cómo se toman las decisiones en el mundo y que estén preparados para participar en ellas. Como Gobierno, queremos abrirles puertas y darles herramientas para que desarrollen su vocación internacional y contribuyan al progreso de su tierra", afirmó.

El responsable regional también señaló que la escuela permitirá comenzar a construir una red de jóvenes vinculados a Murcia, capaces de proyectar su talento internacionalmente y acercar a la comunidad nuevas ideas, contactos y oportunidades.

Formación práctica en diplomacia y negociación internacional

Los contenidos de la escuela abarcarán materias como negociación internacional, Unión Europea, diplomacia digital, redacción diplomática, protocolo, comunicación y mediación en situaciones de crisis.

Además de las sesiones formativas, el programa contempla visitas institucionales para que los participantes puedan conocer directamente el funcionamiento de los organismos relacionados con la acción exterior y las relaciones internacionales.

El itinerario culminará en primavera de 2027 con un seminario intensivo de tres días que incluirá un Modelo de Naciones Unidas y un reto de acción exterior por equipos, en el que los estudiantes podrán poner en práctica los conocimientos y las competencias adquiridas. "La diplomacia exige preparación, capacidad de escuchar y criterio para defender una posición y construir acuerdos", señaló Almela, quien insistió en que la proyección internacional de la Región también se construye ofreciendo oportunidades a su talento joven.