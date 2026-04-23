Convocadas las becas Culturex para formación de jóvenes españoles en instituciones culturales de prestigio en el exterior

El Ministerio de Cultura ha convocado una nueva edición de las becas Culturex, dirigidas a jóvenes españoles en formación interesados en realizar prácticas en gestión cultural en instituciones de prestigio internacional.

El programa ofrece estancias formativas en el exterior con dotaciones económicas que varían en función del destino. En el caso de París, la ayuda asciende a 2.700 euros brutos mensuales, mientras que en Nueva York alcanza los 3.500 euros. Para las plazas ubicadas en Argentina y Ciudad de México, la cuantía establecida es de 2.500 euros brutos al mes.

Las becas están orientadas a facilitar la especialización profesional en el ámbito de la gestión cultural, permitiendo a los beneficiarios integrarse en entidades culturales de referencia fuera de España.

Además de la dotación económica, el Ministerio de Cultura contratará un seguro de accidentes y asistencia médica primaria para cada uno de los becarios durante toda la duración de la ayuda.

Con este programa, el Gobierno busca reforzar la proyección internacional de jóvenes profesionales del sector cultural y fomentar su experiencia en entornos institucionales de alto nivel.