El estudio que demuestra que León XIV también es canario y que sus raíces familiares se remontan a La Palma

El Papa León XIV ya está de vuelta en el Vaticano tras una semana marcada por los encuentros institucionales, los actos públicos, gestos cargados de simbolismo y mensajes, muchos mensajes. Siete días y 30 actos es el balance de un viaje que ha tenido una enorme repercusión y foco mediático.

De entre todas las cosas que el Papa se lleva en la maleta destaca un obsequio del que hacía entrega el Gobierno de Canarias un estudio genealógico que documenta sus antepasados isleños y reconstruye una rama familiar que partió de Santa Cruz de La Palma rumbo a América.

El documento acreditativo | Gobierno de Canarias

La obra, titulada "Antepasados Canarios de Su Santidad el Papa León XIV", fue elaborada por la genealogista María Carrillo de Albornoz Santana, por encargo del Gobierno de Canarias, y acredita la conexión del Pontífice con dos familias asentadas en la isla: los González Vázquez y los Hernández Pérez.

El estudio sitúa estos orígenes en el barrio de La Asomada, en Santa Cruz de La Palma, donde ambas familias estaban vinculadas a la pesca, una actividad clave en una ciudad portuaria marcada por los intercambios entre Canarias, Europa y América.

La investigación reconstruye la unión de ambas ramas familiares a través del matrimonio de Gaspar González y María Pérez, celebrado en 1614 en la parroquia matriz de El Salvador de Santa Cruz de La Palma. De esta línea nació Juan González Vázquez, cuya descendencia continuó posteriormente en América hasta llegar a la familia del Papa León XIV. En definitiva, el estudio acredita que la historia familiar del Pontífice está marcada, como la de muchos canarios, españoles por las migraciones y otras vidas construidas a ambos lados del Atlántico.

Los antepasados del papa enmarcados | Gobierno de Canarias

El obsequio institucional incluyó un lienzo con las trece generaciones del Papa León XIV y un cuaderno con las partidas de bautismo y matrimonio que documentan su ascendencia canaria. Además, se completó con una pieza artesanal elaborada por la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, en Gran Canaria, como representación de la tradición y el patrimonio cultural de las islas.

La investigación se apoyó en documentación original conservada en el archivo parroquial de El Salvador de Santa Cruz de La Palma e incorpora transcripciones de documentos sacramentales que permiten seguir la huella de estas familias desde finales del siglo XVI