Europa investiga un fraude de fondos comunitarios en el AVE tras el accidente de tren de Toledo

Efectivos de la guardia Civil inspeccionan las vías en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo

La fiscalía europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude en los fondos comunitarios destinados a la mejora de la seguridad en la línea de AVE que comunica Madrid con Sevilla, en la cual la semana pasada se produjo un nuevo accidente, en Urda (Toledo), que le costó la vida a 69 personas.

Según ha informado la fiscalía, su sede de Madrid "está llevando a cabo medidas de investigación en la sede de ADIF, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y en el Tribunal de Cuentas en España".

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por iniciativa de la fiscalía europea y cuenta con el apoyo de la Guardia Civil.