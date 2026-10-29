Más de 40 extranjeros de seis nacionalidades, entre las víctimas del accidente de tren en Toledo

Los servicios de emergencias han continuado trabajando por la noche en el lugar del siniestro de los trenes

El grave accidente ferroviario que tuvo lugar en Toledo, en el que por el momento se contabilizan 69 personas fallecidas y más de cien heridas, incluye también un extranjero muerto y otros 41 afectados.

En concreto, la persona que ha perdido la vida procedía de Argentina, mientras los afectados se reparten entre México, Italia, Japón, Corea del Sur y Filipinas. Según los datos del gobierno de España, diez de esas personas salieron ilesas, siete resultaron heridas y falta información sobre otras 24.

Detalle de los pasajeros extranjeros

Desde la cancillería argentina han confirmado ya el fallecimiento de un nacional, mientras otro se encuentra "en paradero desconocido" y hay varios heridos como consecuencia del accidente de tren; y el gobierno de México ha confirmado que uno de sus ciudadanos está desaparecido y otros siete presentan heridas leves.

Al igual que estos países americanos, los gobiernos de Japón y Corea del Sur han activado también medidas de seguimiento y asistencia a sus ciudadanos afectados por el siniestro. Desde el primero de ellos, la primera ministra, Sanae Takaichi, ha informado de que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros, de modo que ha enviado al cónsul al lugar del accidente; y desde el segundo, el presidente, Lee Jae Myung, también ha reseñado que hay varios compatriotas heridos.

Además, las autoridades italianas han apuntado que dos de sus nacionales figuran como desaparecidos, que una persona más se encuentra hospitalizada y que otros cinco han salido ilesos de los trenes. Finalmente, la embajada filipina ha indicado que uno de sus ciudadanos ha resultado herido de carácter leve, y que ha sido trasladado al hospital.