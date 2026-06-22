El exalcalde de Manchester confirma que se presentará para relevar a Starmer

El exalcalde de Manchester Andy Burnham ha confirmado que se presentará para suceder a Keir Starmer al frente del Partido Laborista y como primer ministro de Reino Unido; una decisión que se daba por descontada y que ha hecho pública apenas unas horas después de que este sucumbiese a la presión interna y anunciase su dimisión.

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"Keir ha prestado un enorme servicio a nuestro país y quiero agradecerle su liderazgo y dedicación durante un período tan desafiante", ha manifestado a través de sus redes sociales, en las que ha anunciado que dará un paso adelante cuando se activen las primarias, el próximo 9 de julio. "Su decisión —ha dicho— marca el comienzo de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable. Me presentaré como parte de este proceso".

Si ningún otro miembro del Partido Laborista da un paso al frente, su proclamación se llevará a cabo tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas, que concluye el día 16. A partir de ahí, se activará el procedimiento para relevar a Starmer al frente de Downing Street cuando faltan todavía dos años para que concluya esta legislatura. De haber competencia, el calendario de sucesión se alargará hasta, aproximadamente, el mes de septiembre.

"Estabilidad"

Con el proceso sobre la mesa para elegir al séptimo primer ministro de Reino Unido en la última década —un período marcado por la inestabilidad de la política británica a raíz del referéndum del Brexit—, Burnham ha apuntado que su país "espera estabilidad, seriedad y un enfoque continuo en los temas que más importan" y ha prometido aportar "exactamente" eso.

"Nuestra prioridad debe ser trabajar juntos para devolver al país al lugar donde todos queremos que esté", ha agregado, consciente de que la ciudadanía reclama "avances" en el crecimiento económico y medidas para atajar el alza del coste de la vida o el encarecimiento de la vivienda. "Nos aseguraremos de que esta transición sea un proceso positivo de renovación para nuestro partido y nuestro país", ha asegurado.

Reacción de la oposición

Ante la crisis derivada de la marcha del premier y su previsible sustitución por Burnham, la líder de la oposición y jefa del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha calificado al dirigente saliente de "pésimo primer ministro", pero ha dejado claro que "el problema no es solo Starmer" sino el conjunto del Partido Laborista.

Por su parte, Nigel Farage, el líder de la formación populista Reform UK, ha recelado de un relevo concebido para "colocar otro profesional" en el número 10 de Downing Street y, en lugar de ello, ha reclamado que se celebren elecciones.

Los liberaldemócratas de Ed Davey, finalmente, han evidenciado que los británicos están "hartos de ser decepcionados" y han requerido que el cambio no sea solo de caras. "Hay que cambiar nuestra política averiada para poder arreglar nuestro país", han subrayado.