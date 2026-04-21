De ser expulsados del colegio a entrar en la lista Forbes: dos españoles irrumpen en la élite emprendedora europea

Dos trayectorias alejadas del camino académico convencional han terminado situando a dos jóvenes españoles entre los referentes del emprendimiento europeo. Jorge Branger y Iván Barrasa han sido incluidos en la lista Forbes 30 Under 30 Europe 2026 en la categoría de Media & Marketing, un reconocimiento que distingue a los menores de 30 años más influyentes del continente.

Su historia rompe con los patrones habituales. Ambos fueron expulsados de sus centros educativos durante su adolescencia: Branger, a los 17 años, por vender apuntes a sus compañeros; Barrasa, tras pasar por tres colegios distintos. Lejos de frenar sus aspiraciones, ese recorrido marcó el inicio de un camino empresarial que hoy les sitúa en el radar internacional.

Actualmente son cofundadores de Roompass, una plataforma digital que conecta a usuarios con expertos y líderes de distintos sectores a través de herramientas como mensajes de voz, videollamadas o experiencias personalizadas. El proyecto, que comenzó sin financiación y desde una mesa de bar en Madrid, se ha posicionado como una propuesta innovadora dentro de la economía del conocimiento.

El perfil de ambos emprendedores refleja dos caminos distintos pero complementarios. Branger, de origen venezolano, se ha es creador de contenido con millones de seguidores y experiencia previa en el ámbito del marketing, mientras que Barrasa destaca como programador autodidacta y responsable tecnológico del proyecto. "El futuro no es saber más. Es hablar con quien ya sabe”, define Iván Barrasa. “Queremos construir la mayor sala VIP del mundo: un lugar donde cualquiera pueda acceder directamente a las mentes más brillantes, sin intermediarios.” añade Jorge Branger.

Su inclusión en la lista Forbes se produce en un momento en el que la nueva generación de emprendedores europeos está ganando peso en sectores especialmente vinculados a la tecnología, la inteligencia artificial y la economía digital. La edición de 2026 reúne a perfiles que, en conjunto, han captado cientos de millones de dólares en inversión y están transformando distintas industrias.

Sobre Roompass

Roompass es una plataforma digital que permite conectar directamente con expertos, creadores y perfiles influyentes a través de notas de voz, videollamadas y experiencias exclusivas, transformando el acceso al conocimiento en algo inmediato y accionable; para los expertos, supone una forma simple de monetizar su tiempo y conocimiento sin bloquear su agenda, con una capa adicional de escalabilidad mediante clones digitales con inteligencia artificial que amplifican su alcance y convierten su conocimiento en un activo prácticamente ilimitado.