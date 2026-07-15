Feijóo abre hoy en Madrid el foro Libertas del PPE con la participación de María Corina Machado, Montenegro y Fujimori

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inaugura este miércoles en Madrid la primera edición del foro Libertas, organizado por el Partido Popular Europeo (PPE), un encuentro que reunirá durante dos días a representantes de más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica para debatir sobre los principales desafíos que afrontan las democracias occidentales.

En la sesión de apertura también intervendrán el presidente del PPE, Manfred Weber; el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, estos dos últimos por videoconferencia.

La jornada incluirá además una conversación entre la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, centrada en la situación democrática de Venezuela y el papel de Europa en la defensa de las libertades fundamentales.

El foro, que se celebra con motivo del 50 aniversario del Partido Popular Europeo, nace con el objetivo de consolidarse como un espacio de diálogo entre Europa e Iberoamérica sobre cuestiones como el Estado de derecho, la defensa de la democracia, el auge de los populismos, la polarización política, la desinformación y los retos geopolíticos del nuevo escenario internacional.

Durante la tarde está prevista también la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una conferencia sobre la libertad como eje de las políticas desarrolladas por el Gobierno regional. La clausura del encuentro, prevista para el miércoles, contará con la participación del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Entre los asistentes figuran asimismo representantes de la oposición democrática de Cuba y Nicaragua, así como dirigentes políticos e institucionales de distintos países europeos y latinoamericanos, con el propósito de intercambiar experiencias sobre la protección de las instituciones democráticas y el fortalecimiento del Estado de derecho.