Feijóo advierte de que España "no está preparada" para asumir ocho millones de nuevos ciudadanos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, en el Auditorio de Castellón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de impulsar una "ingeniería social" con la ampliación del número de personas que pueden acceder a la nacionalidad española y ha advertido de que el Estado "no está preparado" para asumir un incremento de cerca de ocho millones de personas. Además, ha calificado de "insostenible" la situación del Ejecutivo por los casos de corrupción y ha prometido "limpiar sin medias tintas" las instituciones si llega a La Moncloa.

Durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP, celebrado en Castellón, Feijóo criticó la política de nacionalizaciones y regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, la incorporación de nuevos ciudadanos españoles mediante la denominada Ley de Memoria Democrática y los procesos de regularización supone una transformación demográfica para la que, afirmó, el país no dispone de recursos suficientes.

El líder popular cifró en cerca de ocho millones las personas que, según sus cálculos, se sumarían al censo entre el aumento de residentes nacidos en el extranjero, las regularizaciones extraordinarias y los beneficiarios de la "ley de nietos". En este sentido, sostuvo que decisiones de este alcance deberían contar con un amplio consenso político y parlamentario, además de una planificación previa en ámbitos como la vivienda, la sanidad y los servicios públicos.

Feijóo cuestionó también que la concesión de nacionalidades se esté realizando con las suficientes garantías y transparencia, insistiendo en que la ciudadanía constituye "la expresión más profunda de la relación entre un ciudadano y el Estado".

En otro momento de su intervención, el presidente del PP arremetió contra el Ejecutivo por los casos judiciales que afectan a personas de su entorno, asegurando que el Gobierno atraviesa una situación "insostenible" y que ha dejado de ocuparse de los problemas de los ciudadanos para centrarse en su propia supervivencia política.

El dirigente popular defendió que España necesita un cambio político para recuperar la normalidad institucional y se comprometió a "poner orden" en el país, reforzar la seguridad, mejorar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades. Asimismo, pidió a los cargos de su partido trabajar con el objetivo de ganar las próximas elecciones generales, cuya fecha, recordó, sigue siendo una incógnita.