Feijóo acusa a Sanchez de hacer “ingeniería electoral” a través de la “Ley de Nietos”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de practicar "ingeniería electoral" para conseguir "nuevos votantes" a través de la llamada `Ley de Nietos` y dar derecho a voto a 2,5 millones de personas porque "no le salen las cuentas". Dicho esto, ha avanzado que si gobierna llevará a cabo una reforma de la ley de nacionalidad" en la que fijará "requisitos adicionales" para obtenerla.

"Tendremos que hacer una reforma de la ley de nacionalidad. Tendremos que pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España", ha declarado Feijóo en una entrevista en `esRadio`, que ha recogido Europa Press.

El jefe de la oposición ha señalado que Pedro Sánchez busca conseguir nuevos votantes a través de la conocida como Ley de Nietos (que se recoge en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática).

Modificaciones a la ley de nacionalidad

Feijóo ha subrayado que Sánchez no hace "ninguna cosa de las que hace es por ingenuidad" y ha recalcado que lo que hay detrás es "ingeniería electoral que consiste, en un espacio muy corto de tiempo", incrementar "en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español".

"Además del millón trescientas mil personas que ya ha concebido el pasaporte y la nacionalidad española por residencia, pues ahora tiene 2,6 millones de solicitudes, de las cuales, por los datos que tenemos, no más de cien mil han sido denegadas y están en trámite dos millones y medio", ha dicho, para agregar que 640.000 son de la ciudad de Buenos Aires, que "se convertirá" en "una de las grandes ciudades españolas".

Por eso, ha insistido en que "lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes". "Como con los votantes actuales, pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que el PP lleva "tiempo con este tema" y va a seguir "estudiando este asunto", viendo "cómo se construyen estas nacionalizaciones". Por lo pronto, ha avanzado que si llega a Moncloa hará una reforma de la ley de nacionalidad, estableciendo "una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España" o que solo tiene España como un lugar del que escuchó hablar "en su casa a su abuelo pero no sabe exactamente la diferencia entre una provincia y otra".