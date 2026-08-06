Felipe VI recibe este jueves en Marivent al presidente de Ceuta tras la crisis humanitaria

El Rey Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio de Marivent, en Palma, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras la grave crisis migratoria provocada por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

La audiencia tendrá lugar a las 18.00 horas, según ha informado la Casa Real, en el Palacio de Marivent, residencia de los Reyes durante su estancia estival en Mallorca.

El encuentro se produce después de que Felipe VI expresara el pasado sábado su "gran preocupación e indignación" por los acontecimientos registrados en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

El monarca subrayó entonces que el Estado debe garantizar la seguridad de ambas ciudades y evitar que hechos de esta gravedad, que además han provocado "una triste y trágica pérdida de decenas de vidas", vuelvan a producirse.

Desde La Zarzuela señalaron asimismo que el jefe del Estado considera necesario adoptar medidas que permitan trasladar de manera "unida, clara y determinante" a los ciudadanos de Ceuta y Melilla el "apoyo y cariño" del conjunto de España.

Felipe VI también mantuvo contactos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Además, telefoneó a Vivas y al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, entre el jueves y el viernes de la pasada semana para trasladarles "palabras de ánimo y firmeza".

Vivas se reúne con Prohens

Antes de acudir a Marivent, el presidente de Ceuta mantendrá a las 13.00 horas un encuentro con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en el Consolat de Mar.

Se trata de una audiencia de cortesía aprovechando el desplazamiento de Vivas a Palma. Fuentes del Ejecutivo balear han indicado que no está previsto que ninguno de los dos realice declaraciones ante los medios de comunicación tras la reunión.

La situación en Ceuta estará previsiblemente presente en el contexto del encuentro. El pasado lunes, Prohens acusó al Gobierno central de haber "abandonado" la protección de las fronteras ante una llegada masiva de personas que, a su juicio, puso "a prueba" tanto la seguridad nacional como la capacidad de respuesta del Estado.

Otra tragedia migratoria en Baleares

La visita de Vivas a Mallorca se produce además mientras Baleares afronta otra tragedia relacionada con la migración.

En los últimos días, al menos 19 personas migrantes han fallecido y más de una decena permanecen desaparecidas tras un suceso ocurrido en aguas próximas a Mallorca.

De este modo, la crisis migratoria en Ceuta y la tragedia registrada frente a las costas de Baleares constituyen el contexto en el que se desarrollará la agenda del presidente ceutí durante su estancia en Palma.