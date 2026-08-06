El Instituto de Medicina Legal de Ceuta recibe los cuerpos de los 80 migrantes fallecidos

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha recibido los cuerpos de 80 personas fallecidas en el mar cuando intentaban cruzar hacia la ciudad autónoma durante la crisis migratoria registrada en los últimos días.

El Centro de Integración de Datos (CID) ha informado de que los médicos forenses han practicado ya 79 autopsias, dado que el levantamiento del cadáver correspondiente al último cuerpo localizado se produjo a última hora de este miércoles.

La Delegación del Gobierno en Ceuta había elevado el martes a 75 el número de personas migrantes fallecidas mientras intentaban alcanzar la ciudad desde Marruecos. Sin embargo, el servicio marítimo de la Guardia Civil ha mantenido las labores de búsqueda para localizar a posibles víctimas.

El CID ha precisado además que dos de los cuerpos recibidos por el Instituto de Medicina Legal fueron levantados los días 29 y 30 de julio, antes de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

Los médicos forenses y especialistas del servicio de Criminalística de la Guardia Civil han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos recuperados del mar con el objetivo de proceder a su identificación.

Una vez completada la autopsia, las huellas dactilares digitalizadas son remitidas por el servicio de Criminalística para tratar de establecer la identidad de las víctimas. También se toman muestras biológicas que posteriormente pueden ser cotejadas con las de familiares.

Hasta el momento, dos de los fallecidos han sido identificados mediante sus huellas dactilares, al constar sus datos en los registros españoles.

Además, otros seis cuerpos están pendientes de identificación mediante métodos biológicos, a través del cotejo de ADN con muestras aportadas por familiares.

En todos los casos, la identificación debe ser posteriormente avalada por el juzgado, tanto si se ha obtenido mediante huellas dactilares como mediante pruebas biológicas.

Para tratar de identificar al resto de las víctimas, las autoridades deberán remitir los datos correspondientes a las huellas dactilares a Marruecos, con el objetivo de comprobar si existe información que permita determinar sus identidades.

Las labores de búsqueda y recuperación de posibles víctimas continúan mientras los servicios forenses y policiales mantienen el proceso de identificación de los fallecidos.