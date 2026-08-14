Figaredo (Vox) se defiende y justifica su “cazar migrantes” como sinónimo de "detener migrantes"

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha defendido este viernes el uso del término “cazar” para referirse a los inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta y ha asegurado que lo empleó como una forma coloquial de decir “apresar”, “detener” o “aprehender”.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Figaredo ha respondido a la decisión del Ministerio de Igualdad de trasladar sus declaraciones a la Fiscalía para que determine si podrían ser constitutivas de delito. El diputado de Vox ha rechazado rectificar y ha sostenido que “la palabra es indiferente”, al considerar que el sentido de sus declaraciones era claro.

“Yo no dije cazar a seres humanos”, ha afirmado Figaredo, quien ha acusado a la izquierda de interpretar sus palabras de manera interesada. A su juicio, el Gobierno pretende “desviar la atención de la realidad” al llevar el asunto ante la Fiscalía.

El dirigente de Vox ha situado esa supuesta “realidad” en la gestión del Gobierno ante la llegada de migrantes a Ceuta. En este contexto, ha vuelto a acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser “traidor a los españoles” y ha reclamado que se active el artículo 102 de la Constitución para “enjuiciar” al presidente por “traición”.

Críticas al despliegue en Ceuta

Figaredo también ha cuestionado los refuerzos enviados a Ceuta por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según el diputado, el número de agentes destinados a la ciudad autónoma resulta insuficiente y ha acusado al Gobierno de priorizar la seguridad del presidente frente a la protección de la frontera.

En términos especialmente duros, ha criticado que, a su juicio, haya más agentes protegiendo las vacaciones de Sánchez que destinados a Ceuta. También ha cuestionado el uso de embarcaciones de la Guardia Civil por parte del presidente durante sus vacaciones.

El dirigente de Vox ha reclamado además que se proceda a la devolución de los inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta y ha criticado que el Gobierno no haya ejecutado, según su versión, esos retornos pese a la disposición de Marruecos a recibirlos.

Rechaza la distribución de menores

En relación con los menores extranjeros no acompañados, Figaredo ha defendido que pueden ser devueltos a Marruecos cuando se cumplan las condiciones legales y ha rechazado la intención del Gobierno de distribuir a estos menores entre distintas comunidades autónomas.

El diputado ha sostenido que la legislación contempla el retorno a países considerados seguros y ha citado a Marruecos en este contexto.

Vox responde a las declaraciones de Netanyahu sobre Ceuta y Melilla

Preguntado por las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que calificó a Ceuta y Melilla de “enclaves coloniales”, Figaredo ha defendido la soberanía española sobre ambas ciudades autónomas.

El dirigente de Vox ha señalado que España debe trasladar a los países que mantienen esa posición que Ceuta y Melilla forman parte del territorio español y ha asegurado que su partido ha utilizado sus relaciones internacionales para defender esa postura.