Francia advierte que la operación en Irán está fuera del derecho internacional, pero enviará medios defensivos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha secundado a Pedro Sánchez en su crítica a la operación articulada por Estados Unidos e Israel contra Irán, por entender que se sitúa fuera del derecho internacional.

“No lo podemos aprobar”, ha subrayado en un mensaje a la nación retransmitido a través de sus redes sociales, si bien ha situado la “responsabilidad primaria” en la república islámica, por desarrollar un programa nuclear "peligroso". Y lo que ha lamentado especialmente es que los ataques hayan desembocado en una guerra regional con "graves consecuencias para la paz y la seguridad de todos".

Así pues, ha anunciado el despliegue de cazas Rafale para elevar la defensa antiaérea del golfo Pérsico, así como la movilización de medios navales en el mar Mediterráneo. “Francia debe estar al lado de sus amigos y aliados de la región”, ha esgrimido, antes de restringir su uso a cuestiones “estrictamente defensivas”. Y, precisamente por ello, ha dirigido la fragata Languedoc a las costas de Chipre, donde Irán ha atacado una base militar británica.

A todo ello ha sumado el desplazamiento del portaaviones Charles de Gaulle, con capacidad de alojar hasta 40 aeronaves, junto con sus medios aéreos y su escolta de fragatas, hacia el Mediterráneo.