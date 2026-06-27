Pablo Oliver elegido nuevo presidente del CRE de Montpellier: “he informado al CRE de Montpellier de mi voluntad de presentarme para consejero general por Francia en el CGCEE”

El pasado 9 de junio se constituyó el nuevo Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Montpellier. Tras varias intervenciones, los 7 miembros del CRE eligieron a Pablo Oliver, que encabezaba la “Lista Apoyo a la Comunidad Española Herault/Gard/Lozere/Aveyron” como presidente frente a la candidatura de Gloria Marcos que encabezaba la “Lista Colonia Española de Béziers y alrededores”. Juan Carlos Cimas Fernández resultó elegido secretario del CRE. En una conversación con La Región Internacional, el nuevo presidente nos adelanta sus objetivos para los próximos años

¿Montpellier se ha convertido en el primer CRE de Francia? Habida cuenta que es el que “más” votantes han participado ¿Qué valoración hace de estas elecciones?

Es cierto que somos la demarcación que más votos ha acumulado, pero no deja de ser un resultado pésimo en porcentaje de los cerca de 20 000 inscritos en la demarcación de Montpellier y ello debido a la falta de información sobre estas elecciones a los CRE. No obstante, cabe resaltar varios puntos positivos, el hecho que 3 listas se presentasen (2 Montpellier y 1 en Béziers), que tuviésemos 3 mesas electorales (Montpellier, Béziers y Nimes) y el apoyo por el Consulado de Montpellier para que el proceso funcionara correctamente de principio a fin.

¿Cómo puede explicar esta bajísima participación? ¿Qué ha fallado? Recordemos que votaron 170 personas, que representa el 0,87% de los inscritos que son en esta demarcación consular de Montpellier 19.466 españoles.

La bajísima participación en todos los CRE de Francia y también en muchos otros países se debe a que este organismo es desconocido por nuestra colonia en el extranjero. A pesar de los muchos esfuerzos realizados por las diferentes listas que se presentan y las asociaciones que les respaldan, son pocos los españoles que conocen la existencia e interés de este dispositivo. Mientras los servicios consulares no decidan comunicar ampliamente de cara a sus inscritos sobre el CRE y otras iniciativas de utilidad para nuestra colonia (aulas ALCE, viajes del IMSERSO…), seguiremos con poca participación.

Sin la ayuda activa de los Consulados, informando de las elecciones, no es posible llegar a los residentes de la demarcación. También sería de gran utilidad facilitar el voto ya que para poder votar a distancia se necesita rogarlo por correo postal con un proceso complejo y que desalienta hasta los más motivados.

Con 3 CRE constituidos en Francia las candidaturas para representar a nuestra colonia en el CGCEE se multiplican. Pablo Oliver es candidato como lo son su hermano Javier Oliver, Juan Miguel Paz y José Manuel Sánchez | La Región Internacional

Usted ha formado parte del anterior CRE. En esta ocasión había tres listas y una parte de los que estaban en su misma lista hace 4 años se han presentado por una nueva… ¿Se produjo un distanciamiento entre los consejeros que compartían en el pasado lista?

Fue una decisión compartida para aprovechar la oportunidad de las elecciones, para dar a conocer nuestro CRE, para “hacer más ruido” organizando una competencia sana en nuestra demarcación.

Cómo nuevo presidente del CRE ¿cuáles van a ser las prioridades de este mandato?

Por mi recorrido personal en el movimiento asociativo español en Francia, la educación de los más jóvenes a nuestra lengua y cultura seguirá siendo la prioridad. Ciertamente a través del programa ALCE (Aulas de Lengua y Cultura Española), pero también dando a conocer otras iniciativas como los centros de titularidad, las Secciones Internacionales, el BACHIBAC o incluso la UNED o el Instituto Cervantes.

El tema del IMSERSO es también un tema importante, tenemos que recuperar este derecho para todos los mayores independientemente de la seguridad social que tengan. Pero de cara al porvenir de los CRE vamos a tener que estar presentes en otras temáticas como la comunicación, tanto digital como institucional, para dar a conocer CRE. Así como la organización de conferencias sobre preocupaciones que nos toca vivir en el extranjero: recuperación de la nacionalidad española, certificado electrónico, sucesiones franco-españolas, llegada a Francia / retorno a España… Todo ello sigue siendo el enlace entre las instituciones ahí donde estén (consulados, pero también Ministerios en Madrid) y nuestra colonia.

¿En qué estado se encuentra el movimiento asociativo en la demarcación consular?

Tenemos la suerte de vivir en una demarcación donde las asociaciones son numerosas y activas. Como ejemplo, soy presidente de la asociación Hispanothèque en Montpellier que cuenta con 250 socios y 1500 simpatizantes. Pero existen otros ejemplos con mucho éxito como España y Cultura en Mauguio, la Colonia Española en Béziers, la Casa de España de Nimes y la de Montpellier y el Centro Valenciano Gran Sur, que animan actividades variadas a lo largo de todo el año. Contamos también con otras asociaciones más dedicadas al flamenco, a la 3ª edad, etc. Pero no dejan de ser asociaciones que actúan localmente, y el CRE debe jugar ahí un papel para facilitar tanto las relaciones entre asociaciones de diferentes localidades, como el darles a conocer los derechos y programas que la administración española pone a su disposición. Lástima que el presupuesto anual de nuestros CRE es escaso y no nos permite ir muy lejos.

Usted es hijo de José María Oliver, que nos dejó recientemente. Usted ha vivido de cerca el compromiso de su padre con el movimiento asociativo y la colonia emigrante. ¿Qué hay que hacer para despertar el interés y la implicación de los más jóvenes en la vida de la colonia?

La comunidad española en Francia acogió con gran tristeza el fallecimiento de mi padre por todo lo que representaba. Su compromiso constante durante más de 50 años para defender los derechos de los españoles que viven fuera hizo de él un referente tanto de cara a las asociaciones como hacia las instituciones. Aprovecho estas líneas para agradecer los numerosos gestos de reconocimiento a su labor que nos han llegado de toda Francia, España y Europa, con testimonios y homenajes fuertes y emotivos.

Los tiempos de federaciones fuertes, como la que creo mi padre, la CAPFERF (Confederación de Padres de Familia Españolas Residentes en Francia), que reunía a más de 5000 familias a través todo el país, ya no están al orden del día. La dificultad reside en que cada uno vivimos en nuestro país de residencia sin preocuparnos más allá de las vacaciones de la que es nuestra relación con España. Es únicamente cuando surge un problema que nos damos cuenta de la utilidad de tener representantes de cara a la Administración.

Con la juventud, las iniciativas que funcionaron lo fueron alrededor de asociaciones locales que promocionaron su existencia con actividades deportivas, excursiones y salidas/fiestas culturales. Son temas que cuestan mucho tiempo crear y mantener y que difícilmente se consiguen.

ALCES e Imserso entre las prioridades de Oliver para los 4 próximos años al frente del CRE | La Región Internacional

En un momento se ha mencionado su nombre para el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior en el que Francia tiene 3 consejeros (aunque podría tener 4 por población). ¿Es el Consejo General un órgano al que le gustaría incorporarse?

Durante mi último mandato, mis obligaciones profesionales y familiares no me permitían comprometerme como consejero general. Pero las cosas han evolucionado en 5 años, y he informado el CRE de Montpellier de mi voluntad de presentarme para Consejero General por Francia en el CGCEE que deberá constituirse en los próximos meses.

Siguiendo con el CGCEE, ¿qué proyectos considera que deben ser la prioridad de los consejeros por Francia de cara al próximo mandato?

Los proyectos son múltiples y decidiremos como equipo los que queremos llevar a cabo. Pero muy globalmente considero que tenemos que seguir la tarea de reconocimiento de nuestra existencia y la defensa de nuestros derechos y dignidad, aun viviendo en el extranjero. Somos hoy más de 3 millones de españoles los que vivimos en el extranjero, y en un mundo abierto como en el que estamos, seguimos siendo los mejores embajadores de nuestro país.

Resultados de las eleccione al CRE de Montpellier

Nº electores: 19.466

Nº mesas electorales: 3 (Montpellier, Béziers y Nimes)

Nº votantes: 170 que representa el 0,87% de los inscritos

Lista Colonia Española de Béziers y alrededores: 78 votos -3 consejeros-

Lista Apoyo a la Comunidad Española Herault/Gard/Lozere/Aveyron: 64 votos -3consejeros-

Lista Conjunta Montpellier-Séte: 28 votos -1 consejero

Consejeros elegidos en el CRE de Montpellier:

Gloria Marcos Vivo (LCEBYA)

Antonio Fulleda López (LCEBYA)

Marie Christine de la Peña Zambrana (LCEBYA)

Pablo Oliver Oliver (LACE)

Juan Carlos Cimas Fernández (LACE)

Manuela María Parra Solbes (LACE)

José Manuel Sánchez Moreno (LCMT)