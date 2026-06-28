Francia calcula un millar de fallecidos por la ola de calor

La intensa ola de calor que afecta a buena parte de Europa durante los últimos días continúa avanzando hacia el centro y el este del continente, donde mantiene en alerta a millones de personas y está provocando importantes problemas sanitarios y de infraestructuras. Francia sigue siendo uno de los países más castigados por este episodio. Aunque las temperaturas empezaron a descender en algunas regiones, las autoridades mantienen activados numerosos dispositivos de emergencia tras varios días de calor extremo. Los hospitales continúan atendiendo un elevado número de personas afectadas por golpes de calor y deshidratación, mientras que las cifras provisionales apuntan a un importante exceso de mortalidad, especialmente entre la población mayor. El Ministerio de Salud de Francia estima que en torno a 1.000 personas murieron esta semana debido al calor.

Alemania vive ahora el momento más complicado de la ola. En varias zonas del país se esperan temperaturas superiores a los 40 grados, un fenómeno poco habitual que obligó a reforzar los planes de protección civil. El calor está provocando deformaciones en carreteras, limitaciones en la circulación ferroviaria y un fuerte incremento del consumo eléctrico.

El Reino Unido también atraviesa una situación excepcional. Numerosos colegios permanecen cerrados y varios servicios ferroviarios sufrieron interrupciones debido a las altas temperaturas. Las autoridades sanitarias emitieron alertas por el riesgo que supone el calor para la población más vulnerable, ya que muchas viviendas y edificios públicos carecen de sistemas de climatización.

Altas temperaturas

Bélgica, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo mantienen igualmente avisos por temperaturas extremas. En Bélgica se activaron alertas sanitarias ante la previsión de máximas superiores a los 35 grados, mientras que en otras zonas de Europa central las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día. Los expertos señalan que el foco del calor continúa desplazándose hacia Europa central y oriental durante los próximos días, afectando también a países como Polonia, Hungría, República Checa, Austria y parte de los Balcanes, donde se esperan temperaturas muy superiores a la media para estas fechas.

A esta situación se suma el elevado riesgo de incendios forestales en varias regiones europeas. Las altas temperaturas, la escasa humedad y la ausencia de precipitaciones crearon unas condiciones especialmente favorables para la propagación del fuego, obligando a reforzar la vigilancia en numerosos espacios naturales. El calor también está teniendo consecuencias económicas. La demanda eléctrica se disparó por el uso masivo de sistemas de refrigeración, mientras que sectores como la agricultura y la ganadería comienzan a sufrir los efectos del estrés hídrico y de las altas temperaturas sobre cultivos y animales.

Las autoridades europeas insisten en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente entre las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Los servicios sanitarios recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.