Un fuerte terremoto activa las alertas de tsunami en Panamá

El servicio geológico de Estados Unidos acaba de registrar un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami.

El seísmo ha sido identificado a las 19.56 de este viernes, hora de España peninsular, a catorce kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a diez kilómetros de profundidad.

Pitaloza Arriba es una localidad rural de montañ, situada a más de 400 metros sobre el nivel del mar y a unos 315 kilómetros por carretera de la Ciudad de Panamá.