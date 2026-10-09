Un fuerte terremoto activa las alertas de tsunami en Panamá

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Localización del terremoto de Panamá
Localización del terremoto de Panamá

El servicio geológico de Estados Unidos acaba de registrar un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami.

El seísmo ha sido identificado a las 19.56 de este viernes, hora de España peninsular, a catorce kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a diez kilómetros de profundidad.

Pitaloza Arriba es una localidad rural de montañ, situada a más de 400 metros sobre el nivel del mar y a unos 315 kilómetros por carretera de la Ciudad de Panamá.

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