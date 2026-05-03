Las fuertes tormentas dejan seis muertos en Brasil
Sucesos
Al menos seis personas han sido halladas sin vida en el estado de Pernambuco, situado en el noreste de Brasil, por las fuertes lluvias que están azotando la región; y las labores de búsqueda continúan, porque no se descarta que pueda haber más.
Además, según datos de Protección y Defensa Civil de Brasil, un total de 1.605 personas se han quedado sin hogar y casi 1.100 han tenido que ser evacuadas.
Ante este desastre, la gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, ha decretado la situación de emergencia en la región para así poder "agilizar acciones y buscar apoyo del gobierno".
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último