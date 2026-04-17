España y Brasil sellan una "alianza estratégica" en torno a los minerales críticos

La primera cumbre bilateral entre España y Brasil no solo ha servido para exhibir la sintonía existente entre Pedro Sánchez y Lula da Silva en medio del contexto geopolítico actual, sino que, además, ha concluido con la firma de una docena de acuerdos de cooperación de diversa índole, tanto en el ámbito económico como en el social, el cultural y el administrativo.

Entre esos pactos, destaca un memorando de entendimiento entendido como una "alianza estratégica" entre ambos países en torno a los minerales críticos, esenciales para la industria. Así, el pacto abarca toda su cadena de valor: desde la prospección y la minería hasta su refinado, reciclaje y transformación, valiéndose para ello de tecnologías que hagan estos procesos más eficientes y sostenibles.

"Este acuerdo es especialmente relevante en el contexto geopolítico actual, en el que asegurar autonomía estratégica, reducir dependencias y estrechar relaciones con países aliados resulta determinante", ha afirmado el ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de un comunicado tras el encuentro en Barcelona.

Además de este pacto, y de la coincidencia de los dos mandatarios en los efectos negativos de las guerras, ambos países han alcanzado otros acuerdos para apoyar las pymes, cooperar en desarrollo TIC, analizar la posible exportación de ganado, colaborar en materia cultural y apostar por la erradicación de la violencia contra las mujeres, entre otros asuntos.