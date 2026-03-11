Fundación España celebra el conversatorio “Mujeres protagonistas: voces hispano-argentinas”

Fundación España celebró el conversatorio “Mujeres protagonistas: voces hispano-argentinas” en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un encuentro que reunió en Buenos Aires a mujeres destacadas de los ámbitos cultural, social, deportivo y asociativo para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la colectividad española en Argentina.

El acto tuvo lugar el 9 de marzo en la sede de la Cancillería de la Embajada de España en Argentina y formó parte del programa de actividades organizadas por la representación diplomática española con motivo del 8M.

El encuentro fue inaugurado por el embajador de España en Argentina y presidente de honor de Fundación España, Joaquín María de Arístegui Laborde, quien dio la bienvenida a los asistentes, agradeció la participación de las ponentes y destacó la importancia de las políticas de igualdad impulsadas por el Gobierno de España, así como la necesidad de visibilizar el papel de la mujer en sus diferentes ámbitos de desarrollo.

El embajador de España en Argentina durante su intervención | Fundación España

La mesa estuvo moderada por el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Argentina y presidente ejecutivo de Fundación España, Pedro Zarco Colón, quien subrayó el interés de la fundación en promover acciones que contribuyan a la igualdad de género y presentó a las participantes como mujeres referentes en distintos sectores de la sociedad.

Entre las intervenciones destacó la de Paula Palicio Noriega, directora del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), quien explicó el trabajo que desarrolla la red de centros culturales de la AECID y la importancia de incorporar la perspectiva de género en las propuestas culturales. Palicio incidió además en la necesidad de avanzar en el acceso de las mujeres a la cultura y en la lucha cotidiana por la igualdad.

En el ámbito deportivo, Gabriela Cenoz, vocal titular de la Comisión Directiva de River Plate y presidenta del área de Fútbol Femenino, habló sobre la importancia de garantizar la presencia de mujeres en los órganos de decisión dentro de un sector tradicionalmente masculino como el fútbol, así como de reducir la brecha salarial entre deportistas hombres y mujeres.

Las mujeres que participaron en el conversatorio | Fundación España

Por su parte, Dolores Grima, trabajadora social de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, compartió su experiencia en el acompañamiento a mujeres españolas en situación de vulnerabilidad, resaltando el valor de la escucha, el apoyo y el trabajo coordinado entre instituciones.

También participó Paula Sabajanes, integrante del colectivo feminista Galegas na diáspora, quien explicó la labor de esta red de mujeres y reivindicó una mayor presencia femenina en los espacios de poder y representación.

Desde el ámbito asociativo, Julia Hernando, vicepresidenta de la Federación de Sociedades Españolas y presidenta del Centro Burgalés de Buenos Aires, repasó la evolución del papel de la mujer en la colectividad española, recordando cómo en el pasado su participación estaba limitada y destacando el creciente número de mujeres que hoy presiden centros y asociaciones.

Público asistente al conversatorio | Fundación España

La jornada concluyó con el testimonio de Maite Michelón, miembro del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, quien relató su trayectoria personal como migrante y su proceso de superación hasta convertirse en una figura relevante de la comunidad española en Argentina.

El conversatorio contó con la presencia de mujeres profesionales de distintos ámbitos, así como representantes de embajadas, instituciones públicas de la ciudad de Buenos Aires, fundaciones y entidades de la colectividad española, en un espacio de reflexión y diálogo en torno al papel de la mujer en la sociedad actual.