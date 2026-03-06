De Galicia al mundo: la Asociación que conecta a los internacionalistas del futuro

Un grupo de estudiantes y jóvenes graduados gallegos ha puesto en marcha la Asociación de Internacionalistas de Galicia, una iniciativa que nace con el objetivo de conectar a quienes se dedican o se forman en el ámbito de las relaciones internacionales y, al mismo tiempo, reforzar la presencia de Galicia en el escenario global. La entidad surge desde el entorno universitario y aspira a convertirse en un espacio de encuentro, reflexión y oportunidades para una disciplina que, según sus impulsores, tiene cada vez mayor importancia en un mundo marcado por los cambios geopolíticos.

La asociación es fruto de la inquietud compartida por varios estudiantes que cursan o han cursado el grado en Relaciones Internacionales en Galicia. Según explica María Crespo, una de las impulsoras del proyecto, la idea comenzó a tomar forma entre alumnos que habían coincidido en distintos campus universitarios. “Fue una iniciativa que surgió entre varios internacionalistas que hemos estudiado entre el campus de Ferrol, en la Facultad de Humanidades y Documentación, y también en el campus de Auga de la Universidad de Ourense”, señala.

El objetivo, explica, era dar forma a un proyecto que sirviera para visibilizar el papel de los internacionalistas gallegos y crear una red de contacto. “Queríamos impulsar nuestro papel como internacionalistas, no solo en el ámbito internacional, sino también en el gallego”, afirma.

La asociación surge también como respuesta a la sensación de aislamiento que a veces perciben los estudiantes de esta disciplina en Galicia. María Rey, otra de las integrantes del proyecto, explica que uno de los principales motivos para crear la entidad fue generar comunidad y abrir nuevas oportunidades profesionales.

“Nuestra idea con esta asociación era unirnos entre la gente de las universidades y también expandirlo para conocer más gente en el ámbito internacional de Galicia”, señala. A su juicio, otras comunidades autónomas cuentan con mayor visibilidad en este ámbito. “Veíamos que lugares como Madrid o Barcelona tenían mucha repercusión, mientras que aquí, al ser una carrera relativamente nueva, no teníamos tantas oportunidades”, explica.

Para estos jóvenes, estudiar Relaciones Internacionales implica mucho más que conocer la política exterior o la diplomacia. Se trata, sobre todo, de comprender los cambios que atraviesa el mundo actual. En palabras de María Crespo, “ser internacionalista engloba muchas cosas, pero lo principal es entender cómo funciona el mundo a día de hoy”. Esa vocación por analizar la realidad internacional fue precisamente lo que la llevó a elegir esta carrera.

Ese interés cobra aún más sentido en un momento que muchos analistas califican como de transformación del orden global. Los estudiantes son conscientes de que se encuentran en un periodo histórico especialmente complejo. “Estamos viviendo muchos cambios, lo que se puede llamar un nuevo orden mundial”, explica María Rey. En su opinión, este contexto hace especialmente necesario que haya profesionales formados para analizar y afrontar los desafíos globales. “Hace mucha falta gente estudiando estas cuestiones para poder hacer frente a lo que está pasando”.

Los jóvenes internacionalistas también subrayan el peso creciente de los liderazgos políticos en la escena internacional. Para María Crespo, el actual contexto global está marcado por decisiones que, en ocasiones, dependen más de la figura de determinados líderes que de las propias estructuras estatales. “Estamos viviendo una etapa totalmente gobernada por decisiones que no solo toman los estados, sino también sus líderes”, afirma. “Es un momento en el que tiene casi más peso la influencia de una persona que la de una ideología o incluso la de un propio Estado”.

Equipo de la Asociación de Internacionalistas de Galicia | ASIG

Desde su experiencia académica, consideran que el estudio de la historia y de los procesos internacionales ayuda a interpretar mejor los conflictos actuales. María Rey recuerda que una de las ideas más repetidas durante su formación es que comprender el pasado permite evitar errores en el futuro. “Siempre se dice que hay que estudiar la historia para no volver a repetirla, y creo que realmente ayuda a comprender lo que hay que hacer ahora e incluso lo que puede pasar en el futuro”, apunta.

La asociación pretende abordar estas cuestiones a través de distintos grupos de trabajo especializados. Entre ellos se encuentran áreas centradas en seguridad, paz y defensa, tecnología, economía o derechos humanos y Estado de Derecho. Según explica María Crespo, la intención es analizar los grandes temas internacionales desde una perspectiva propia. “Tratamos temas de actualidad muy relevantes y nuestra idea es darles también un enfoque desde el punto de vista gallego”.

Precisamente uno de los objetivos del colectivo es demostrar que Galicia tiene capacidad para desempeñar un papel relevante en el ámbito internacional. María Rey destaca que la comunidad cuenta con importantes activos en este terreno. “Galicia tiene un foco internacional muy potente”, asegura. Como ejemplo menciona la presencia de empresas y organismos con proyección global. “Tenemos compañías como Navantia o instituciones como la Agencia Europea de Control de la Pesca, desde donde se gestionan muchas cuestiones importantes”.

Los impulsores del proyecto también destacan el papel inspirador de profesionales gallegos que han logrado desarrollar su carrera en instituciones internacionales. Conferencias impartidas por expertos como Jorge Gómez o Iván Carnota han servido, según explican, para demostrar que es posible alcanzar posiciones relevantes en organismos internacionales partiendo desde Galicia.

“Queremos impulsar que, sin importar de dónde vengamos, podamos aspirar a cualquier puesto”, afirma María Crespo. Recuerda que en una de esas charlas Carnota explicó su propia experiencia profesional trabajando en Bruselas, lo que sirvió de ejemplo para muchos estudiantes.

A corto plazo, la asociación quiere centrarse en la organización de actividades que fomenten el debate y el intercambio de conocimiento. Entre ellas destacan seminarios y encuentros con internacionalistas, especialmente gallegos, que puedan compartir su experiencia profesional con los estudiantes.

Además, uno de los proyectos que despierta mayor interés entre los jóvenes es la organización del KOMUN, una simulación de Naciones Unidas que permite a los participantes recrear el funcionamiento de la diplomacia internacional. El evento celebrará su tercera edición el próximo 1 de mayo. “Es una actividad muy interesante porque permite a los estudiantes ponerse en el papel de delegados y debatir sobre problemas reales del mundo”, explica María Crespo.

Aunque la asociación surge en el entorno universitario gallego, sus promotores no quieren limitar su alcance a la comunidad. De hecho, entre los estudiantes que participan ya hay personas procedentes de otras regiones. “Tenemos gente que estudia con nosotros pero no es de Galicia, hay personas de Asturias, Toledo y otros lugares”, explica María Rey.

Por el momento, el grupo fundador es reducido, con el objetivo de consolidar la organización interna. Sin embargo, la intención es abrir progresivamente la asociación a más miembros, tanto estudiantes como profesionales del ámbito internacional.

En cuanto al futuro, estos jóvenes internacionalistas miran hacia escenarios profesionales muy diversos. Algunos aspiran a trabajar en instituciones europeas o internacionales, mientras que otros se interesan por sectores como la seguridad, la defensa o la cooperación.

En el caso de María Crespo, su interés se centra en el ámbito de la seguridad internacional. “Me gustaría estar en una organización que trabaje en ese campo, ya sea en defensa internacional o en seguridad, o incluso en una empresa como Navantia”, señala.

María Rey, por su parte, reconoce que su perspectiva profesional ha ido evolucionando a lo largo de la carrera. “Al principio pensaba en la diplomacia, en ser embajadora, pero al estudiar distintas disciplinas me han surgido más dudas”, explica. Actualmente, le atrae especialmente la posibilidad de trabajar en algún organismo especializado de Naciones Unidas.

Con la creación de la Asociación de Internacionalistas de Galicia, estos estudiantes esperan reforzar la visibilidad de su disciplina y generar nuevas oportunidades para quienes quieren dedicar su carrera a comprender y mejorar el mundo desde una perspectiva global.