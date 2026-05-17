Gayoso Frías, un hombre comprometido con la política y la cultura

Alfonso Gayoso Frías nació en 1905 en la provincia de Ourense, en Galicia, España. Hijo de Remedios Frías Carballo y Jesús Gayoso, su entorno familiar y su contexto gallego influyeron profundamente en su formación y su posterior trayectoria como escritor y activista.

Tras completar sus estudios, Gayoso se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó como profesor de inglés. Este período le permitió acercarse a diversas culturas y realidades sociales que más tarde influirían en su obra literaria.

Con el advenimiento de la Segunda República en España, Gayoso regresó a su tierra natal y se convirtió en un activo participante en la vida política y social. En 1931, organizó el sindicato de la Federación de Trabajadores de la Tierra por la UGT junto a Benigno Álvarez y Santiago Álvarez. A inicios de 1936, fue fundamental en la fundación de la Federación Campesina Provincial de Ourense del Partido Comunista de España y ocupó el cargo de secretario agrario del Comité Ejecutivo Provincial del PCE de Ourense.

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, fue nombrado concejal en Barbadás. Sin embargo, con el golpe de estado del 18 de julio de 1936, la situación se tornó peligrosa. Gayoso logró evadirse de la zona franquista y se unió al 4º Batallón de la 1ª Brigada del Ejército Popular Republicano, luchando por la causa republicana durante la Guerra Civil.

Debido a las adversidades de la guerra, Gayoso emprendió un largo éxodo que lo llevó a través de Marruecos, los Estados Unidos, Cuba y Venezuela, hasta finalmente establecerse en Buenos Aires, donde continuaría su vida y su obra literaria.

Gallegos en el exterior

Una vez en la capital de Argentina, Alfonso Gayoso se integró en la comunidad gallega en el exilio, colaborando con la prensa local a través de publicaciones como Opinión Gallega. Además, fue el fundador y director de la revista poética Eufonía, que se publicó entre 1958 y 1959, dedicada a la difusión de la poesía gallega.

Gayoso se convirtió en un miembro activo de la Comisión de Cultura del Consello de Galiza, donde trabajó para promover la cultura gallega y los derechos de los gallegos en el extranjero.

Emprendimiento

Para ganarse la vida, Gayoso levantó una agencia de viajes, un emprendimiento que le permitió mantenerse vinculado a su comunidad, dado que tuvo mucho éxito entre los gallegos.

Hacía publicidad de la misma en gallego en los periódicos de la colectividad y, antes de fallecer, la vendió a otro paisano, José Abal, que era directivo del Hogar Gallego para Ancianos. Posteriormente, la agencia Frías abrió una sucursal en Vigo, en la calle Policarpo Sanz.

Obra literaria

Alfonso Gayoso Frías falleció en Buenos Aires en 1970. Su vida y su obra continúan siendo un referente importante para la cultura gallega y para los gallegos que viven en el extranjero, así como un testimonio del papel de la literatura en la resistencia cultural y política. Su legado perdura a través de sus escritos y su compromiso con la causa gallega.

Portada de un libro de Alfonso Gayoso Frías | Archivo personal de Lois Pérez Leira

De hecho, dejó un legado literario significativo, que abarca teatro y poesía. Algunas de sus obras más destacadas son Os fidalgos de Rante, una obra de teatro que refleja la identidad gallega y la complejidad de las relaciones sociales en su contexto histórico; Galeguidade (Humor, saudade e patria), un libro de versos que recoge la esencia de su amor por Galicia, combinando elementos de humor, nostalgia y sentimientos patrióticos; y Namoros e regueifas. Guión pra teatro ou cine en dúas xornadas, una obra que mezcla poesía y teatro, mostrando su versatilidad creativa.