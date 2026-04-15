Muere José Emilio Santamaría, futbolista hijo de ourensanos y "una de las más grandes leyendas del Real Madrid"

"El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", indicó el conjunto madridista en un comunicado. El 15 veces campeón de Europa expresó "sus condolencias y su cariño a su esposa Nora, a sus hijos Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia y Javier, a sus nietos, sus bisniestos y a todos sus familiares, compañeros y seres queridos". "El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz", sentenció.

Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, apuntó que Santamaría "siempre será recordado como uno de los grandes símbolos" del club merengue. "Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo", subrayó.

Santamaría nació en Uruguay, donde habían emigrado sus padres desde Ourense. Naturales de San Amaro y A Ponte, en Arnoia, en Uruguay se establecieron en un barrio próximo al futuro Estadio Centenario. Allí creció José Emilio, hijo único, en un hogar donde se mezclaban el castellano rioplatense y el gallego de sus padres. Él mismo contaba que su padre hablaba de Galicia con nostalgia y que la familia mantenía la costumbre de enviar cartas y algún dinero a parientes que se habían quedado en Ourense.

Ese origen ourensano tuvo consecuencias prácticas en su vida deportiva. Cuando el Real Madrid lo fichó, pudo obtener la nacionalidad española gracias a la ascendencia gallega, un trámite que para otros jugadores sudamericanos era mucho más lento. Su llegada a la selección española también se apoyó en esa raíz familiar.José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del uruguayo Club Nacional de Football y permaneció un total de nueve temporadas, hasta 1966, conquistando cuatro Copas de Europa, seis Ligas, una Copa Intercontinental y una Copa de España, disputando un total de 337 partidos, formando "parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid".

Además, con el Club Nacional ganó cuatro veces el campeonato de su país, con el que fue internacional en 25 ocasiones y con el que disputó el Mundial de Suiza de 1954. También vistió 16 veces la camiseta de la selección española, con la que participó en el Mundial de Chile de 1962.

Santamaría también tuvo una extensa carrera de entrenador, siendo el seleccionador español en el Mundial de España de 1982. También dirigió a España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y de Moscú en 1980, mientras que a nivel de clubes, entrenó siete temporadas al RCD Espanyol en 252 partidos, convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales en la historia del club.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lamentó "profundamente" el fallecimiento de Santamaría. "Trasladamos nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. DEP", recalcó el organismo.

El RCD Espanyol se unió a las condolencias por la desaparición de "uno de los entrenadores más destacados de la historia del club". "Dirigió al equipo 218 veces en Liga y es el segundo técnico con más partidos oficiales, con 265. Lideró la temporada 1972/73, alcanzando la tercera posición en la clasificación. Descanse en paz", escribió en su perfil oficial de `X` el conjunto catalán.

"El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, histórico referente de la institución y ganador de 10 títulos nacionales y 1 internacional con el `Decano`, entre ellos cuatro Campeonatos Uruguayos. Nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y a todo el Real Madrid. Su nombre quedará para siempre en la memoria de nuestro club y del fútbol mundial", expresó por su parte el equipo uruguayo en el que empezó el fallecido.