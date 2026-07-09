Giro de guión de Trump con España: pasa de amenazar con romper relaciones comerciales a afirmar que el país "se ha redimido por completo"

El presidente de Estados Unidos durante una de sus intervenciones ante la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado en las últimas horas un brusco cambio de discurso sobre España durante la cumbre de la OTAN. Después de cargar duramente contra el Gobierno español y calificar al país de "causa perdida" y "aliado terrible" de la Alianza Atlántica, el mandatario aseguró horas más tarde que España "se ha redimido por completo" tras atender una solicitud de pagos relacionada con la organización.

El giro se produjo al término de la segunda jornada de la cumbre, cuando Trump afirmó ante los medios que, aunque sigue manteniendo diferencias con España, el país había dado un paso que merecía reconocimiento.

"He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo", declaró el presidente estadounidense, quien aseguró que el Ejecutivo español había respondido de forma "muy generosa" a una petición de "numerosos pagos" vinculados a la OTAN.

Según Trump, ese gesto contribuyó a reforzar la unidad entre los aliados durante la reunión. "Ha habido una gran unidad en esa sala. La verdad es que ha sido bastante impresionante", destacó.

Las declaraciones contrastan con el tono empleado apenas unas horas antes, cuando, en una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, amenazó con cortar "completamente" el comercio con España por su negativa a comprometerse con un gasto en defensa equivalente al 5% del PIB.

En esa intervención, Trump llegó a definir a España como "un aliado terrible de la OTAN", acusándola de no contribuir lo suficiente a la financiación de la organización y reclamando incluso el fin de las relaciones comerciales bilaterales.

Pese a ese enfrentamiento inicial, el mandatario estadounidense terminó calificando la cumbre como "exitosa" y marcada por la unidad entre los aliados. Además, expresó su confianza en que los países que aún no han asumido el objetivo del 5% del PIB en defensa, entre ellos España, acaben comprometiéndose "bastante pronto" tras las conversaciones mantenidas durante la reunión.