El gobierno de Letonia investiga si la red de Epstein captó menores en su país
El país y su capital se mencionan 1.300 veces en los archivos de Epstein, el pedófilo que tenía entre sus colaboradores a uno de los jurados de un concurso de belleza en el país báltico para niñas de hasta 14 años
La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha ordenado la apertura de una investigación a raíz de la aparición de su país en los archivos de Epstein, el pederasta y responsable de una red de trata de menores que se suicidió en prisión, toda vez que se menciona "varias veces" como lugar de captación de mujeres jóvenes y menores de edad.
"Es deber del Estado y de todos nosotros proteger a los niños y a las posibles víctimas de la trata de personas, garantizando una investigación exhaustiva, el apoyo a las víctimas y una prevención rigurosa", ha afirmado Silina en un mensaje publicado en redes sociales.
Letonia aparece 500 veces y Riga, su capital, más de 800 en los archivos de Epstein, en los que se cita además el nombre de varias modelos y agencias de modelos letonas, y también figuran comunicaciones privadas de Epstein con mujeres de ese país. Incluso varias mujeres de Letonia trabajaron como asistentes del pedófilo.
En concreto, la primera mención referente a Letonia data de 2001, cuando un socio de Epstein cuyo nombre no ha trascendido habla sobre una invitación del primer ministro a visitar el país, entonces Andris Berzin. Con fecha posterior hay pasaportes de mujeres letonas, billetes de avión, envíos de regalos y reservas en el Grand Palace Hotel de Riga.
Uno de los más estrechos colaboradores de Epstein, Jean-Luc Brunel, trabajaba como agente de agencias de modelos internacionales y fue jurado del concurso de belleza Baltic Beauty. El evento está organizado por la agencia Natalie, que contaba en su cartera con modelos de hasta 14 años de edad.
