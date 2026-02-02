El gobierno de Letonia investiga si la red de Epstein captó menores en su país

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha ordenado la apertura de una investigación a raíz de la aparición de su país en los archivos de Epstein, el pederasta y responsable de una red de trata de menores que se suicidió en prisión, toda vez que se menciona "varias veces" como lugar de captación de mujeres jóvenes y menores de edad.

"Es deber del Estado y de todos nosotros proteger a los niños y a las posibles víctimas de la trata de personas, garantizando una investigación exhaustiva, el apoyo a las víctimas y una prevención rigurosa", ha afirmado Silina en un mensaje publicado en redes sociales.

Letonia aparece 500 veces y Riga, su capital, más de 800 en los archivos de Epstein, en los que se cita además el nombre de varias modelos y agencias de modelos letonas, y también figuran comunicaciones privadas de Epstein con mujeres de ese país. Incluso varias mujeres de Letonia trabajaron como asistentes del pedófilo.

En concreto, la primera mención referente a Letonia data de 2001, cuando un socio de Epstein cuyo nombre no ha trascendido habla sobre una invitación del primer ministro a visitar el país, entonces Andris Berzin. Con fecha posterior hay pasaportes de mujeres letonas, billetes de avión, envíos de regalos y reservas en el Grand Palace Hotel de Riga.

Uno de los más estrechos colaboradores de Epstein, Jean-Luc Brunel, trabajaba como agente de agencias de modelos internacionales y fue jurado del concurso de belleza Baltic Beauty. El evento está organizado por la agencia Natalie, que contaba en su cartera con modelos de hasta 14 años de edad.