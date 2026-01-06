El gobierno de Estados Unidos revisa otros dos millones de documentos relacionados con el caso Epstein

El departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra actualmente revisando más de dos millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, a medida que crece la polémica después de que los últimos archivos publicados incluyeran referencias a una estrecha relación del delincuente sexual con el presidente Donald Trump.

Esta revisión se está llevando a cabo en el marco de la ley de transparencia para los archivos de Epstein, aprobada ad hoc el pasado mes de noviembre.

Por el momento, se estima que unos 12.000 documentos con más de 125.000 páginas han sido publicados, si bien ese montante supone menos de un 1% de todo el material a revisar.

La administración Trump ha sido acusada por políticos y congresistas demócratas de tratar de evitar la publicación de los documentos; algo de lo que se ha defendido alegando que cualquier retraso o impedimento está relacionado con la protección de las víctimas.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por supuestos delitos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños cometidos a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra o el expresidente estadounidense Bill Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda.