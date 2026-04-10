Israel expulsa a España del centro de coordinación para Gaza

"Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan". Con esta declaración, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado la expulsión de los representantes de España del órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza, debido a las críticas expresadas por el gobierno que encabeza Pedro Sánchez hacia las acciones militares del país hebreo en Oriente Próximo.

"España ha difamado a nuestros héroes, los soldados del ejército más moral del mundo", ha reprochado Netanyahu, para justificar la decisión de retirar la representación española del centro de coordinación civil-militar de Kiryat Gat, después de que su ministro de Exteriores denunciase asimismo "el sesgo antiisraelí tan flagrante" del ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así pues, tras dejar claro que no tolerará la "hipocresía y hostilidad" procedentes de Madrid, ha zanjado: "No permitiré que ningún país nos declare la guerra diplomática sin pagar un precio inmediato".

La decisión ya ha sido notificada al gobierno de España, según ha trasladado el ministerio de Exteriores israelí y previamente adelantada a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, también ha mantenido importantes tensiones con Sánchez en los últimos meses a raíz del escaso nivel de gasto militar del país europeo y de su oposición a la intervención militar en Irán.