Los grandes países de Europa respaldan a Dinamarca frente a las pretensiones de Trump en Groenlandia

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia". Es parte de una declaración que han firmado conjuntamente los líderes de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España y Polonia, además de la primera ministra danesa, para responder a las pretensiones de Donald Trump sobre la isla ártica.

En ese texto, los representantes de esos siete países que a su vez forman parte de la OTAN subrayan que la seguridad en el Ártico —una cuestión "clave"— debe lograrse "de manera colectiva" por todos los miembros de la Alianza Atlántica, "incluido Estados Unidos". Y, precisamente con el objetivo de "mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios", recuerdan que los aliados europeos están "intensificando sus esfuerzos" de presencia, actividades e inversiones en la región.

Pero, más allá de eso, lo que han dejado claro a través de ese manifiesto conjunto es la importancia de respetar la soberanía de los países, su integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras. "Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos", prosiguen los líderes europeos en la declaración, a la que han añadido que para ese empeño el país que dirige Donald Trump es "un socio esencial" como aliado de la OTAN y a través del acuerdo para la defensa de Groenlandia firmado entre Dinamarca y Estados Unidos en 1951.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, se ha vuelto a mostrar abierto al "diálogo" con la potencia norteamericana, pero siempre "a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados" y anteponiendo el "respeto" en todo momento; pero ha subrayado que la isla "se mantiene firme" en la idea de rechazar que nadie trate de "apoderarse" de ella.

"Somos una sociedad abierta y democrática con instituciones sólidas. Nuestras decisiones se toman aquí. Groenlandia es nuestro país", ha reivindicado Nielsen en torno a la redoblada insistencia de Trump en reclamar la isla por cuestiones de "seguridad nacional". Ya en vísperas de su vuelta a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino había planteado "comprar" Groenlandia basándose en el "interés económico" que tiene para Estados Unidos.